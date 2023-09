Combustíveis: Este ano gasolina subiu 23 cêntimos por litro e o gasóleo 17 cêntimos

Os consumidores portugueses têm enfrentado um aumento significativo nos preços dos combustíveis desde o início do ano. De acordo com dados recentes, tanto o gasóleo como a gasolina viram os seus preços subirem consideravelmente, pesando cada vez mais no orçamento dos automobilistas.

Desde janeiro de 2023, o preço do gasóleo subiu em média 17 cêntimos por litro, enquanto a gasolina teve um aumento ainda mais acentuado, de 26 cêntimos por litro.

Esses aumentos complicam ainda mais a situação financeira de muitas famílias portuguesas, já com o aumento expressivo dos bens essenciais nos supermercados.