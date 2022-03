Combustíveis: Estes são os preços que vai encontrar numa das maiores redes de postos de abastecimento

Do Porto a Vigo por 5,25 euros

Até junho deste ano, estão disponíveis quinze mil viagens de comboio Celta entre Porto e Vigo a 5,25 euros cada uma. Na ligação entre Porto e Santiago de Compostela, através do enlace em Vigo, o preço é de 10.30 euros.

A promoção é da CP – Comboios de Portugal e a RENFE que quer dar continuidade ao sucesso da campanha anterior, lançada em outubro de 2021, que contribuiu para que o comboio Celta ultrapassasse, nos dois últimos meses do ano, a procura registada no período homólogo de 2019 (pré-pandemia).

Esta promoção permite também apoiar as deslocações para Santiago de Compostela, cidade que prolongou as comemorações do Ano Jacobeu – iniciadas em 2021 – até ao final de 2022, devido à situação de pandemia.

A CP recomenda aos seus clientes a consulta de informações mais detalhadas em cp.pt ou através da Linha de Atendimento – 808 109 110 (custo de uma chamada para a rede fixa nacional).