Combustíveis ficam mais baratos 2 cêntimos esta segunda-feira

Vem aí uma semana de chuva e frio, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Para Vila Nova de Famalicão espera-se que a chuva se mantenha até, pelo menos, sexta-feira, com exceção de segunda. As mínimas vão rondar os 4 a 8 graus e as máximas os 14 a 18 graus.

Ainda segundo a previsão, o tempo deverá novamente sofrer uma mudança drástica na primeira semana completa de maio, já com o regresso do sol e os termómetros a chegarem aos 30 graus.