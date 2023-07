Combustíveis ficam mais baratos a partir de segunda-feira

Arranca já na próxima quinta-feira, dia 6 de julho, mais uma edição do Dona Maria Famalicão Beer Fest. O festival totalmente dedicado à cerveja artesanal regressa com um renovado formato, numa nova localização e algumas novidades.

Se é amante de cerveja artesanal, nesta edição do Beer Fest vai encontrar a Praxis; Letra; Nortada; Vadia; Post Scriptum; Alma; Amphora; Boazona; Cerveja do Vito; Franziskaner; 1927; Gulden Drack; Why Not; Old Fox; Mikas; Love Craft; Deuses do Malte; Judia e FDS. Para quem procura outros sabores terá as alternativas Sidra Alfa e Soda Artesanal.

Os melhores conceitos de street food também pelo Beer Fest vão passar, desde a carne de porco que se derrete na boca da Camionette; passando pelos deliciosos pregos do Santi Prego; contando também com as pizzas da Famapizza; para aqueles que preferem um bom enchido, a Deolinda Campelo, Quinta dos Fumeiros, tem a solução ideal.

Este ano será também possível experimentar a famosa combinação presunto e ovo com o PO Presunto e Ovo; o leitão, que vai tão bem com uma cerveja fresquinha, estará disponível na Catedral do Leitão; quem não podia falar era o Na Rua, com ofertas diversas da máxima qualidade.

Numa opcão mais light, com oferta de massas e doces, garantem presença as famalicenses Roma Romã. E por falar em doces…. quem consegue resistir à simpatia do Gerson e dos seus gelados artesanais Glani.