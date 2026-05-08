Sociedade

Combustíveis ficam mais baratos na próxima semana

A próxima semana começa uma nova atualização no preço dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, gasolina e gasóleo vão ficar mais baratos.

A diferença mais acentuada será no preço do gasóleo, com margem para descer 9 cêntimos por litro, já a gasolina apenas 2 cêntimos.

 

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Famalicão: Assaltam carrinha em Avidos e levam ferramentas sem deixar sinais de arrombamento

Na freguesia de Avidos, nas proximidades da N204, já numa zona próxima ao concelho de Santo Tirso, uma carrinha de trabalho foi alvo de furto durante a noite, tendo os assaltantes levado diversas máquinas e ferramentas profissionais que se encontravam no interior da viatura.

Segundo o lesado, não existiam sinais de arrombamento, o que levanta suspeitas de que tenham sido utilizados métodos tecnológicos para desbloquear o veículo sem deixar vestígios. Os prejuízos ascendem a “largos milhares de euros”.

A situação já foi reportada às autoridades.

Famalicão: Jovem de 21 anos é atropelado por trator e fica em estado grave

Um jovem de 21 anos foi atropelado por um trator, na tarde desta terça-feira, em Gavião, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 15h00, nas proximidades da Rua da Ribeira.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER de Famalicão.

A vítima, em estado grave, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

Duas ‘tascas’ de Famalicão estão a concurso para serem das melhores do país

O Tascando – Movimento Nacional em Defesa da Cozinha Tradicional Portuguesa vai regressar entre 08 e 24 de maio, com uma presença reforçada no distrito de Braga, onde se inclui o concelho de Famalicão.

Nesta terceira edição, o concurso reúne 120 espaços de todo o país, incluindo 20 no distrito de Braga. A iniciativa pretende valorizar a gastronomia tradicional portuguesa e dar destaque a tascas familiares, onde as receitas típicas e a autenticidade continuam a ser preservadas.

Em Famalicão, estão a concurso duas casas: a Casa Sousa, com Papas de Sarrabulho com Rojões, e a São Brás, que apresenta Frango no churrasco.

O Tascando é descrito pela organização como um movimento cultural e gastronómico que promove a cozinha tradicional portuguesa em espaços sem grandes grupos ou franchisings, onde o ambiente familiar e as receitas de sempre fazem parte da experiência.

Ao longo dos dias do concurso, o público e um júri especializado vão percorrer as tascas participantes, provando os petiscos criados para esta edição e avaliando quatro critérios: petisco, atendimento, higiene e serviço de bebida.

No final, serão distinguidas as três melhores tascas de cada região. A nível nacional, a melhor classificada será eleita Campeã Nacional do Tascando 2026, com o resultado a ser anunciado na primeira quinzena de junho.

Junta de Cavalões condena vandalismo em ponte histórica

A ponte de S. Veríssimo, em Cavalões, no concelho de Famalicão, foi recentemente alvo de atos de vandalismo, com a pintura de uma frase e vários símbolos.

A situação foi denunciada pela Junta de Freguesia, que lamenta os danos causados num espaço de valor histórico e pertencente a toda a comunidade. Em publicação nas redes sociais, a autarquia relembra que “o que é de todos deve ser respeitado por todos”, apelando ao sentido de responsabilidade dos cidadãos.

A Junta reforça ainda a importância de proteger, valorizar e preservar o património local, sublinhando que estes comportamentos prejudicam a identidade e a memória da freguesia.

Há 80 carros por dia a chumbar automaticamente na inspeção

Mais de 80 carros estão a chumbar por dia na inspeção por um motivo simples: não fizeram o “recall” obrigatório das marcas.

A regra entrou em vigor a 1 de março e, em apenas 40 dias, já levou à reprovação de cerca de 3.500 veículos.

Em causa estão falhas técnicas identificadas pelos fabricantes, que obrigam os proprietários a ir à oficina. Quem não resolve o problema, chumba automaticamente na inspeção, logo à chegada.

As autoridades alertam: antes de ir à inspeção, confirme se o seu carro tem algum “recall” por fazer.

Padaria/Pastelaria ‘Desejos’ de Brufe assaltada

A Padaria / Pastelaria ‘Desejos’, localizada na freguesia de Brufe, localizada na rua Padre Domingos Joaquim Pereira, a par da N204, foi assaltada na última noite.

O crime terá ocorrido cerca das 00h00. Os assaltantes acederam ao interior do estabelecimento depois de partir o vidro da porta.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o grupo terá destruído a caixa que recebe o dinheiro dos clientes e faz a gestão do troco, para além da máquina do tabaco.

Terão conseguido abandonar o local com uma quantia reduzida em dinheiro e tabaco.

O espaço dispõem de sistema de vídeo vigilância, pelo que o assalto terá ficado registado pelas câmaras.

A situação foi reportada à GNR.