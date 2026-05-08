Combustíveis ficam mais baratos na próxima semana

Duas ‘tascas’ de Famalicão estão a concurso para serem das melhores do país

O Tascando – Movimento Nacional em Defesa da Cozinha Tradicional Portuguesa vai regressar entre 08 e 24 de maio, com uma presença reforçada no distrito de Braga, onde se inclui o concelho de Famalicão.

Nesta terceira edição, o concurso reúne 120 espaços de todo o país, incluindo 20 no distrito de Braga. A iniciativa pretende valorizar a gastronomia tradicional portuguesa e dar destaque a tascas familiares, onde as receitas típicas e a autenticidade continuam a ser preservadas.

Em Famalicão, estão a concurso duas casas: a Casa Sousa, com Papas de Sarrabulho com Rojões, e a São Brás, que apresenta Frango no churrasco.

O Tascando é descrito pela organização como um movimento cultural e gastronómico que promove a cozinha tradicional portuguesa em espaços sem grandes grupos ou franchisings, onde o ambiente familiar e as receitas de sempre fazem parte da experiência.

Ao longo dos dias do concurso, o público e um júri especializado vão percorrer as tascas participantes, provando os petiscos criados para esta edição e avaliando quatro critérios: petisco, atendimento, higiene e serviço de bebida.

No final, serão distinguidas as três melhores tascas de cada região. A nível nacional, a melhor classificada será eleita Campeã Nacional do Tascando 2026, com o resultado a ser anunciado na primeira quinzena de junho.