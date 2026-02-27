Combustíveis ficam mais caros até 3 cêntimos por litro

A próxima semana começa com uma nova atualização no preços dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, o preço do gasóleo deverá aumentar três cêntimos por litro, já o da gasolina deverá ficar mais caro dois cêntimos.
Câmara de Famalicão ultima preparativos para a próxima feira semanal
A Câmara Municipal de Famalicão está a ultimar os preparativos para a entrada em vigor do novo regulamento da Feira Semanal.
Durante esta quinta-feira, a autarquia está a proceder à remarcação do piso, permitindo que os feirantes identifiquem claramente os lugares que lhes estão destinados e garantam o cumprimento das novas regras.
Recorde-se que, a partir da próxima quarta-feira, dia 4 de março, os comerciantes passam a estar obrigados a respeitar o novo regulamento. O acesso ao recinto será feito através de barreiras automáticas, que apenas serão levantadas aos feirantes com as contas regularizadas e que assegurem a limpeza do respetivo espaço no final de cada feira.
Famalicão: Avaria em conduta obriga ao corte de água na freguesia de Cruz
A Câmara Municipal de Famalicão informa que, devido a uma avaria numa conduta de água na Travessa de Santo António, na freguesia de Cruz, será necessário interromper o abastecimento para proceder à reparação.
O corte afetará toda a freguesia durante hoje, 26 de fevereiro, entre as 12h e as 15h.
A autarquia pede desculpa pelos incómodos causados e agradece a compreensão da população.
Apoios do estado sobre o mau tempo alargados a todo o país
O Governo decidiu esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, alargar os apoios inicialmente previstos apenas para concelhos em situação de calamidade a todo o território nacional. Luís Montenegro explicou que as medidas podem agora ser aplicadas de forma flexível, consoante os prejuízos, seja numa casa, num bairro, numa empresa ou numa freguesia.
O primeiro-ministro destacou a rapidez da intervenção governamental face às tempestades que provocaram 18 mortos e centenas de desalojados. “As ajudas chegaram de forma célere e simplificada às pessoas, mesmo que ainda haja muito por fazer”, afirmou.
Para a reconstrução, estão disponíveis três mil milhões de euros, sendo mil milhões novos, financiados pelo Banco Europeu de Investimento. Até agora, 3.323 empresas candidataram-se, num total de 748 milhões de euros.
Montenegro garantiu que o programa não comprometerá o equilíbrio das contas públicas, embora não descarte a possibilidade de saldos negativos.
Carne de vaca mais cara que nunca: Preço disparou 132%
Quatro anos passaram e o poder de compra encolheu no supermercado. Em 2022, 50 euros chegavam para comprar mais de oito quilos de carne de vaca. Hoje, o mesmo valor não paga sequer quatro.
A subida dos preços do cabaz alimentar começou com a pandemia e ganhou nova força com a guerra na Ucrânia, que fez disparar os custos da energia, dos transportes e das matérias-primas. O resultado foi um aumento generalizado dos bens essenciais.
A carne de novilho para cozer é um dos casos mais expressivos. Se há quatro anos custava 5,82 euros por quilo, atualmente atinge, em média, 13,51 euros — uma subida de 132%.
Segundo a DECO PROteste, o cabaz alimentar composto por 63 produtos essenciais encareceu cerca de 35% desde 2022, ultrapassando agora os 253 euros. Entre os produtos com maiores aumentos estão a carne de novilho para cozer, os ovos e o café torrado, todos com subidas superiores a 80%.
Mais recentemente, a curgete registou a maior variação, com um aumento de 71% desde o início do ano, muito por causa das tempestades que afetaram o país.
Apesar das oscilações semanais, a tendência mantém-se: os preços continuam elevados e não há, para já, sinais claros de descida.
Nestes supermercados há funcionários a receber 7 mil euros em extras
Os colaboradores da Mercadona em Portugal receberam esta quarta-feira 25 milhões de euros em prémios anuais. O montante atribuído pode atingir o equivalente a três salários mensais, consoante o tempo de serviço na empresa.
De acordo com a retalhista espanhola, os prémios incluem um salário para trabalhadores com menos de quatro anos de antiguidade e dois salários para quem já ultrapassou esse período. A estes valores junta-se ainda uma gratificação extraordinária correspondente a mais um salário, mediante o cumprimento de objetivos.
Na prática, um funcionário com quatro anos de casa recebeu cerca de 7.000 euros brutos, dos quais 5.115 euros dizem respeito aos prémios e à gratificação adicional.
Presente em Portugal desde 2019, a Mercadona anunciou também uma atualização salarial para acompanhar a inflação: 2,2% no mercado português e 2,9% em Espanha. Recorde-se que, em dezembro, a empresa já tinha anunciado o aumento de uma semana no período de férias.
No conjunto de Portugal e Espanha, foram distribuídos 780 milhões de euros em prémios pelos 112 mil trabalhadores. Segundo a empresa, estas medidas representam um investimento global superior a mil milhões de euros.
Fisco alerta para burlas na net: Há vários esquemas para enganar contribuintes
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou para o envio de mensagens fraudulentas que estão a circular em seu nome, com o intuito de enganar contribuintes.
De acordo com o aviso divulgado, alguns cidadãos têm recebido emails alegadamente enviados pelo fisco, onde é solicitado que cliquem em ligações incluídas na mensagem. O objetivo passa por direcionar as vítimas para páginas maliciosas ou levá-las a fazer pagamentos indevidos.
A AT garante que estas comunicações não são legítimas e apela aos contribuintes para que as ignorem. A entidade reforça ainda que não deve ser realizado qualquer pagamento nem acedido a links suspeitos.