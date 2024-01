Combustíveis: Gasóleo desce e gasolina sobe na próxima segunda-feira

A têxtil Samofil, com instalações nas freguesias de Pousada de Saramagos e Novais, em Famalicão, avançou com o despedimento coletivo de 30 trabalhadores.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o processo de despedimento teve início no final de 2023 e ficou efetivado nos primeiros dias do novo ano. Os colabores dispensados, maioritariamente do sexo feminino, pertencem à unidade de produção de Novais, e chegaram a acordo com a entidade patronal para a rescisão do contrato.

Na origem dos despedimentos terá estado uma restruturação da empresa para que esta possa continuar com a sua atividade.