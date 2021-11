O preço da gasolina e gasóleo podem descer no arranque da próxima semana, avança o Jornal de Negócios

O gasóleo deverá ter a maior queda semanal desde o mês de maio, com uma descida que pode ir até aos 2 cêntimos por litro. No caso da gasolina a descida pode ir até 1,5 cent/litro.

Estes valores resultam de estimativas com base em fontes do setor, no entanto, os postos podem não respeitar essas previsões e manter, ou até mesmo subir, o valor dos combustíveis.