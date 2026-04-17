Sociedade

Combustíveis: Gasóleo e gasolina mais baratos a partir de segunda-feira

Vem aí uma nova atualização do preço dos combustíveis.

De acordo com a imprensa especializada, o gasóleo deve registar uma descida de até 10 cêntimos por litro. Na gasolina, a descida deve ir até 1 cêntimo por litro.

A confirmar-se, esta é a segunda semana consecutiva de descidas nos combustíveis, após os aumentos relacionados com o conflito no Médio Oriente.

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Funcionário públicos em greve esta sexta-feira

Escolas, hospitais, centros de saúde e vários setores do comércio, restauração e hotelaria podem vir a funcionar com perturbações esta sexta-feira.

Está prevista para esse dia uma manifestação convocada pela CGTP contra o pacote laboral, com início marcado para as 14h30 no Saldanha, em Lisboa, seguindo depois até ao Parlamento.

Para garantir a participação dos trabalhadores, diferentes estruturas sindicais avançaram com pré-avisos de greve. Entre elas estão a Fenprof, o STAL, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, a FEVICCOM e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal.

A UGT já informou, em resposta à Renascença, que não irá acompanhar a iniciativa.

Este protesto acontece numa altura em que decorrem ainda negociações entre o Governo e vários parceiros sociais sobre alterações ao pacote laboral.

Cândido Costa esteve em Famalicão a gravar para o Canal 11

O ex-futebolista Cândido Costa esteve, esta terça-feira, em Vila Nova de Famalicão, onde marcou presença no CRPD – Clube Recreativo e Popular de Delães para a gravação de mais um episódio do seu programa no Canal 11.

Conhecido pelo seu estilo descontraído e próximo das pessoas, Cândido Costa continua a percorrer o país numa verdadeira viagem pelo futebol português, à procura das melhores histórias e das figuras mais carismáticas dos relvados nacionais.

O projeto leva o antigo jogador a diferentes pontos do território, passando por clubes, campos e comunidades onde o futebol é vivido de forma genuína. Treinadores, jogadores e adeptos juntam-se assim numa partilha de experiências que têm um denominador comum: a paixão pelo futebol.

Famalicão: Bombeiros acionados para carpintaria a arder na freguesia de Lousado

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram acionados, na noite desta terça-feira, para um incêndio numa carpintaria, na freguesia de Lousado, em Vila Nova de Famalicão.

O alerta chegou pouco depois das 22h00, para uma unidade industrial localizada na Rua do Carvalhido.

Até ao momento não há informação de feridos, apenas de danos materiais avultados.

Governo quer acabar com avisos de operações stop nas redes sociais

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O Governo está a ponderar acabar com o aviso prévio das operações stop, atualmente divulgado pelas autoridades na internet, em comunicados e redes sociais. A medida pretende aumentar a eficácia da fiscalização nas estradas e surpreender condutores em infração.

A mudança surge no âmbito de um conjunto de ações para reforçar a segurança rodoviária, com foco no combate a comportamentos de risco como o excesso de velocidade, a condução sob efeito de álcool e manobras perigosas.

Com o fim destes alertas públicos, as autoridades querem tornar as operações mais imprevisíveis, aumentar o efeito dissuasor junto dos condutores e promover uma condução mais responsável no dia a dia.

Parlamento chumba IVA 0% nos bens alimentares e redução de impostos nos combustíveis

Na última sexta-feira, foram chumbadas no Parlamento várias propostas destinadas a aliviar o custo de vida das famílias. Entre as medidas rejeitadas estavam o regresso do IVA Zero em bens alimentares e a redução do IVA aplicado aos combustíveis.

A decisão mereceu críticas do líder socialista, José Luís Carneiro, que acusou os partidos da direita de permitirem que o Estado aumente a receita “à custa dos sacrifícios dos portugueses”.

O Partido Socialista defendia a descida do IVA dos combustíveis e da botija de gás de 23% para 13%, uma proposta que tem sido repetidamente recusada pelo Governo.

Em contraste, em Espanha, o Executivo liderado por Pedro Sánchez já avançou com a redução do IVA sobre os combustíveis. Ainda assim, a Comissão Europeia alertou que esta medida poderá violar as regras da União Europeia.

Peregrinos do grupo “Caminhar na Fé” caminham esta madrugada até ao Santuário de Santa Rita

O Grupo “Caminhar na Fé”, conhecido pela participação na grande peregrinação anual que organiza a Fátima, caminham, na madrugada deste domingo, desde Vila Nova de Famalicão, até ao Santuário de Santa Rita, em Ermesinde.

A saída de Vila Nova de Famalicão deu-se na igreja de Antas. O grupo faz pausas para o reabastecimento antes de concluir o percurso desta a rondar os 30 quilómetros.

Entre elementos de apoio à logística, organização e peregrinos estiveram envolvidas várias dezenas de pessoas.