O ano de 2023 foi de ouro para as apostas desportivas em Portugal, com o volume de negócios a atingir um valor recorde de 1.721 milhões de euros (ME), segundo o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal.

O último trimestre do ano foi o mais movimentado, com apostas no valor de 532,1 ME, superando o recorde anterior de 458,7 ME registado no mesmo período de 2022.

As apostas online continuam a ser a grande fatia do mercado, com um aumento de 16% em relação a 2022, totalizando 1.481 ME. Este crescimento confirma a tendência de migração para o online, que se verifica desde 2020.

Futebol domina as apostas

O futebol continua a ser a modalidade preferida dos apostadores, com 74,7% das apostas no quarto trimestre de 2023. A Liga dos Campeões foi a competição mais popular, seguida da Liga Inglesa e da I Liga Portuguesa.

Receita bruta também atinge recorde

A receita bruta do setor, que corresponde à diferença entre o montante total de apostas e o valor atribuído em prémios, também atingiu um recorde em 2023, com 324,4 ME. O primeiro trimestre foi o mais lucrativo, com uma receita bruta de 85,7 ME.

Setor em crescimento exponencial

Nos últimos cinco anos, o volume de negócios das apostas desportivas em Portugal atingiu quase seis mil ME (5.958 ME), um valor equivalente ao proveito com o alojamento turístico em 2023.

A receita bruta do setor no mesmo período foi de 896,6 ME, demonstrando o crescimento exponencial das apostas desportivas em Portugal.

Tendência para o futuro

É expectável que o crescimento do setor continue nos próximos anos, impulsionado pela popularização das apostas online e pela crescente oferta de modalidades e competições.

O aumento da literacia digital e a familiaridade com as plataformas online também contribuem para a expansão do mercado.