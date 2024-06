Combustíveis: Gasóleo e gasolina voltam a ficar mais caros até 3 cêntimos por litro

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão emitiu um aviso para os moradores da freguesia da Carreira. De acordo com o comunicado, amanhã, sexta-feira, dia 21 de junho, os serviços operacionais do Município realizarão uma intervenção de manutenção na conduta de abastecimento de água localizada na Rua do Canto.

Esta intervenção, essencial para garantir a qualidade e segurança do fornecimento de água, implicará a interrupção temporária do abastecimento de água na área circundante. O corte está programado para ocorrer entre as 08h00 e as 12h00.