Combustíveis: Gasóleo fica mais caro e gasolina mais barata a partir de segunda-feira

O início da próxima semana vai ficar marcado por uma nova atualização do preço dos combustíveis.

A partir de segunda-feira, a gasolina deverá ficar mais barata meio cêntimo por litro, enquanto que o gasóleo deve subir, na mesma ordem, ou seja, meio cêntimo por litro.

Famalicão: Feira de Artesanato e Gastronomia abre hoje às 18h00

Abre portas esta sexta-feira a 40ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão.

O certame, a funcionar na Praça Mouzinho de Albuquerque, no centro da cidade, tem abertura agendada para as 18h00

Para além do artesanato e gastronomia, as noites ficam marcadas pela animação musical. Neste primeiro dia sobe ao palco Liliana Oliveira com Coração Minhoto. O concerto está marcado para as 22h30.

A entrada é livre.

Água contaminada afasta banhistas de seis praias da Póvoa de Varzim

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) recomendou esta quinta-feira que não se tomem banhos em seis praias da zona norte da Póvoa de Varzim.

O alerta foi dado por causa de bactérias encontradas na água, com níveis acima do permitido. As praias afetadas são as do Verde, Beijinhos, Lada I e II, Hotel e Lagoa I e II.

Segundo a Polícia Marítima local, os resultados vieram das análises de rotina feitas pela APA. A zona abrangida vai desde as piscinas da Varzim Lazer até um pouco a norte do Hotel Vermar.

Famalicão: Homem é atropelado na N206 e fica em estado grave

Um homem, com cerca de 50 anos, ficou em estado grave depois de ser colhido por um automóvel, na estrada nacional 206, em Vale São Cosme, Famalicão.

A situação aconteceu cerca das 19h35, sendo que para o local foram acionados os BVFamalicenses e a VMER de Famalicão.

A vítima foi encaminhada para o Hospital de Famalicão.

Famalicão: Dois feridos em acidente que obrigou ao corte da estrada Famalicão – Póvoa em Cavalões

Duas pessoas ficaram feridas, na tarde desta quinta-feira, na sequência de uma colisão entre um ligeiro de mercadorias e um de passageiros, na Rua Doutor Araújo Carneiro, em Cavalões.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses que assistiram as vítimas, com ferimentos ligeiros, e asseguraram o transporte para o Hospital de Famalicão.

A situação obrigou ao corte da estrada nacional 206, durante o socorro.

PJ detém jovem de 17 anos que violou menor de 15 num café em Barcelos

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deteve um jovem de 17 anos em Barcelos. O jovem é suspeito de ter cometido uma violação agravada contra uma menor de 15 anos, no passado dia 21 de agosto.

O crime terá ocorrido no interior de um café na cidade, para onde o suspeito atraiu a vítima. De acordo com a PJ, os dois jovens, ambos estrangeiros e de férias em Portugal, não se conheciam. Cruzaram-se pela primeira vez na feira semanal de Barcelos, onde o suspeito começou a seguir a vítima.

Quando a menor se dirigia às casas de banho públicas da feira, o suspeito abordou-a, sugerindo que fossem a um café para conversarem. Já no estabelecimento, o jovem terá forçado a vítima a entrar na casa de banho masculina, onde a obrigou a ter um ato sexual.

A denúncia dos factos foi inicialmente feita à Embaixada de França em Portugal. Com a colaboração da GNR, a PJ conseguiu identificar e localizar o suspeito. Após ser presente às autoridades judiciárias, foi-lhe aplicada uma medida de coação não detentiva, o que significa que não ficou em prisão preventiva.

Famalicão: PSP deteve jovem que foi apanhado a fugir à lei duas vezes em poucas horas

A PSP de Vila Nova de Famalicão deteve um homem de 24 anos após este desrespeitar uma ordem policial. Momentos antes, o jovem tinha sido notificado da inibição de condução por um período de 12 horas, medida que acabou por ignorar.

A ação das autoridades resultou na detenção imediata do indivíduo, que vai agora responder pelo crime de desobediência qualificada.