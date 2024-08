Combustíveis: Gasolina deve descer (-1.5 cênt) e gasóleo deve manter o mesmo preço

O Tribunal de Guimarães ordenou esta quarta-feira a prisão de um homem de 77 anos, que estava indiciado por abuso sexual da neta de 13 anos, em Vila Nova de Famalicão, avança o Correio da Manhã.

O idoso, que havia sido libertado na semana anterior com a condição de não se aproximar da neta ou da sua residência, violou as medidas impostas ao tentar contactar a menina. A família alertou as autoridades, e a Polícia Judiciária de Braga procedeu à sua nova detenção. Agora, o homem irá para a prisão até novo julgamento.

O acusado já tinha cumprido pena anteriormente por abuso sexual de outro familiar.