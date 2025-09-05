Sociedade

Combustíveis: Gasolina e gasóleo ficam mais caros a partir de segunda

A próxima semana vai começar com uma nova atualização do preço dos combustíveis, avança a imprensa especializada.

Gasolina e gasóleo deverão ficar mais caros. O aumento rondará os 2 cêntimos por litro no caso do gasóleo, sendo ligeiramente inferior (1,5 cênt) na gasolina.

Famalicão: Dillaz promete encher o recinto da Feira de Artesanato e Gastronomia

O rapper Dillaz sobe hoje ao palco da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão. O concerto está marcado para as 22h30, depois da atuação de Joana D’Alma, na Praça Mouzinho de Albuquerque.

A feira, que este ano assinala a 40ª edição, junta dezenas de expositores de artesanato e gastronomia, mostrando o que de melhor se faz na região.

Até domingo, o certame oferece ainda um programa recheado de animação, música e sabores tradicionais, sendo já uma marca incontornável do concelho e um ponto de encontro para milhares de visitantes.

Decretado luto nacional esta quinta-feira

O Governo declarou esta quinta-feira, 4 de setembro, dia de luto nacional, na sequência do acidente com o Ascensor da Glória, em Lisboa, que provocou 15 mortos.

Em comunicado, o executivo sublinha que a tragédia ocorrida “provocou a perda irreparável de vidas humanas, que enlutou as respetivas famílias e consternou o País”.

O decreto, aprovado em Conselho de Ministros, estabelece o luto como “manifestação de pesar e solidariedade do povo português” para com as vítimas e familiares.

Famalicão: Carrinha entra em despiste e fica tombada (Esmeriz)

A manhã desta terça-feira fica marcada por um acidente de viação, a envolver um veículo de transporte de mercadorias, em Esmeriz, Famalicão.

Ao que nos foi possível apurar, o veículo, que circulava na rotunda que dá acesso à variante / autoestrada, terá entrado em despiste e ficou tombada na via.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicão e Famalicenses. Há registo de um ferido ligeiro.

Imagem:Os Monhacas / Pedro Leite

Famalicão: Há radar da PSP esta quarta-feira na N14 (Gavião)

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

Esta quarta-feira, dia 3 de setembro, a PSP leva a cabo mais uma operação de fiscalização automóvel, na N14, em Gavião, Famalicão.

A ação incide na Avenida Santiago de Gavião, durante o período da tarde, entre as 14h00 e as 16h00.

Ainda este mês, dia 25, acontece uma operação de fiscalização semelhante, no mesmo local, mas no período entre as 09h30 e as 11h00.

José Pedro é de Guimarães e está desaparecido desde sábado

Um jovem de Guimarães está desaparecido desde o final da tarde de sábado, em Cinfães do Douro, distrito de Viseu. Trata-se de José Pedro, da freguesia de Corvite e músico da Banda Musical das Caldas das Taipas.

A última vez que foi visto foi por volta das 19h, a conduzir um Mercedes Classe E preto, com a matrícula 85-LM-43.

A família, em desespero, pede a quem saiba de alguma informação que entre de imediato em contacto com as autoridades.

Lembra-se? Tempestade que destruiu Feira de Artesanato em Famalicão foi há 26 anos

No dia 1 de setembro de 1999, Famalicão viveu uma das tardes mais marcantes da sua história. Uma tromba de água, acompanhada por granizo e ventos ciclónicos, caiu sobre a cidade e freguesias vizinhas, deixando um rasto de destruição em apenas vinte minutos.

A tempestade surgiu depois de uma tarde muito quente e começou por volta das 17h00. Em pouco tempo, a zona baixa da cidade ficou alagada, tendas e artigos da feira semanal foram arrastados e a Feira de Artesanato, que se preparava para abrir, ficou em ruínas.

Muitas pessoas que estavam na rua não tiveram tempo de reagir e refugiaram-se em lojas, cafés e outros espaços. Doze pessoas deram entrada no hospital, algumas com ferimentos ligeiros e outras em estado de grande ansiedade devido ao pânico que se instalou.

O temporal também provocou a queda de várias árvores de grande porte, como no Parque 1.º de Maio e junto à Fundação Cupertino de Miranda, que atingiram automóveis estacionados. A circulação de comboios na Linha do Minho esteve parada durante cerca de duas horas, já que o teto da estação ficou danificado e árvores caídas bloquearam a via.

Bombeiros e proteção civil estiveram no terreno em constante ação, respondendo a inúmeros pedidos de ajuda. Entre a cidade e as freguesias mais próximas, os estragos foram muitos.

Passados 26 anos, este episódio continua a ser lembrado como uma das maiores tempestades de que Famalicão tem memória.