Combustíveis: Gasolina e gasóleo ficam mais caros na segunda-feira

O árbitro João Pinheiro esteve na Escola EB/JI de Lousado em conversa com cerca de 240 crianças, entre os 3 e os 10 anos. O internacional português deslocou-se à escola no âmbito da iniciativa “Árbitro na Escola”, que aconteceu pela primeira vez no concelho de Famalicão.

João Pinheiro, que foi recebido com cartões brancos, em sinal de fair play, mostrou as ferramentas de trabalho e falou do seu percurso. Revelou que o seu lema de vida é: “o segredo do sucesso é acreditar” e que o seu maior sonho é apitar uma final da Liga dos Campeões.

As crianças fizeram perguntas e cantaram “Campo Aberto”, uma música composta especialmente para ele e com letra original, que é assim: “Campo aberto e a bola a rolar, o árbitro apita, há emoção no ar. O mundo aplaude, assiste de pé, fair play e respeito, é o lema, pois é”.

No final da iniciativa, João Pinheiro afirmou sair «de coração cheio. Estes momentos dão-me alento para continuar a trabalhar para ser um árbitro de elite». Na sua opinião, «esta iniciativa faz bem à arbitragem. Mostra quem está atrás do apito, a pessoa por atrás dos cartões. E fomenta o fairplay que nos deve reger em todas as atividades, do desporto, à escola e à vida. Foi uma iniciativa espetacular».

Manuel Machado, presidente da AF Braga, também esteve presente, também classificou a iniciativa como muito importante. «Saio daqui com o coração cheio, ver ali aqueles miúdos equipados com cores diferentes lembra-nos que é possível assistir a um jogo com fairplay».

Eva Santos, coordenadora da Escola, referiu que o lema da escola é “Crescer com Valores”. Por isso, «esta iniciativa enquadra-se perfeitamente nesse lema, no trabalho dos valores ligados ao respeito e ao fairplay, e também dá às crianças uma visão alargada do que é ser um árbitro e uma maior amplitude das profissões ligadas ao futebol. Nesta idade todos querem ser jogadores de futebol, é importante perceberem que há outros caminhos dentro da modalidade».

Recorde-se que a iniciativa “Árbitro na Escola” pretende promover o fairplay, o respeito e a empatia valorizando o papel do árbitro e das equipas de arbitragem no jogo, promovendo a literacia para as leis de jogo e, ainda, mostrando a arbitragem como uma possibilidade de carreira desportiva.