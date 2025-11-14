Combustíveis: Gasolina e gasóleo voltam a ficar mais caros na segunda-feira

Gasolina e gasóleo vão ficar mais caros no arranque da próxima semana.
De acordo com a imprensa especializada, a gasolina deverá subir 3 cêntimos por litro, já no caso do gasóleo, espera-se que o aumento chegue a meio cêntimo por litro.
A Humanit’Ave, associação com sede em Pedome, Famalicão, deu início à sua 29.ª Missão Humanitária à Guiné-Bissau, concentrando as suas atividades no setor de Bigene.
O foco desta missão presencial é o aprofundamento da proximidade com os guineenses e a garantia da sustentabilidade dos programas já em curso com os parceiros locais. Entre os projetos cruciais a serem acompanhados, destacam-se o Projeto Água é Vida, que visa a construção de furos de água potável em diversas tabancas, combatendo a contaminação e as doenças associadas ao consumo de água imprópria, com o objetivo de servir cerca de milhares pessoas.
A missão inclui ainda a entrega formal da Escola de Sequer-Bá à comunidade, após a sua construção, e a monitorização de outras iniciativas fundamentais.
A 29.ª Missão Humanitária reforça, assim, o compromisso da Humanit’Ave em caminhar lado a lado com as comunidades de Bigene, levando apoio, esperança e sustentabilidade através de projetos de saúde, educação e acesso a recursos essenciais.
Os medicamentos essenciais e críticos vão ficar isentos da revisão anual de preços pela primeira vez, anunciou o Infarmed. O objetivo é evitar falhas no mercado e garantir a continuidade do tratamento para os doentes.
A medida abrange agora medicamentos até 30 euros, em vez dos 16 euros do ano passado. Segundo o presidente do Infarmed, Rui Santos Ivo, esta decisão protege os medicamentos mais baratos, que são os que mais faltam, e pode trazer poupanças de cerca de 50 milhões de euros para o Estado. Entre os fármacos incluídos estão a Metformina e o Paracetamol.
No setor hospitalar, os medicamentos até 75 euros continuam sem revisão de preços. Acima deste valor, passam a poder descer sem limites. Também permanecem isentos alguns medicamentos essenciais, como a Azitromicina injetável e o ácido valpróico.
Os medicamentos acima de 30 euros podem ter reduções até 20% se forem mais caros do que em Espanha, França, Itália ou Bélgica. A portaria mantém ainda a isenção para genéricos e biossimilares, para incentivar mais opções no mercado.
O Ministério da Saúde afirma que estas medidas ajudam a controlar a despesa pública, garantem mais estabilidade no mercado e melhor acesso aos medicamentos.
Um motociclista ficou, ao final da tarde desta quinta-feira, com ferimentos considerados graves, na sequência da colisão com um camião.
O acidente aconteceu às 18h00, em plena N14, na freguesia de Arnoso Sta Maria, em Famalicão.
Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.
A vítima, em estado grave, foi encaminhada para o hospital de Braga.
A GNR tomou conta da ocorrência.
A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está à procura de padrinhos e madrinhas para ajudar a concretizar o “Desejo de Natal” das crianças mais carenciadas do concelho, numa iniciativa integrada no projeto municipal Partilhar+.
Podem ser apadrinhadas crianças dos 0 aos 12 anos, identificadas pelos Serviços de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) e parceiros locais. Recomenda-se um valor até 30€ por presente, entregue selado e identificado conforme as instruções recebidas.
O processo funciona da seguinte forma:
As crianças são inscritas pelos SAAS.
Cada criança recebe um padrinho/madrinha.
Os presentes são entregues no evento solidário.
As inscrições para padrinhos/madrinhas decorrem online (neste site) até 27 de novembro. As cartas numeradas dos afilhados devem ser recebidas até 2 de dezembro e os presentes entregues até 12 de dezembro, na Divisão de Solidariedade Social (Rua Camilo Castelo Branco, 94, 1.º Esq., Vila Nova de Famalicão).
O evento de entrega dos presentes será no dia 21 de dezembro, às 11h, na Praça / Mercado Municipal, com a presença do Pai Natal.
Os condutores recém-licenciados passam os primeiros três anos de carta de condução sob regime probatório, com regras mais rigorosas. Durante este período, cometer crimes rodoviários, duas contraordenações graves ou uma muito grave pode levar ao cancelamento da carta.
O Código da Estrada prevê que, nestes casos, a pessoa deixa de estar habilitada a conduzir e só poderá voltar a fazê-lo após realizar um exame especial, depois do fim da suspensão.
O regime aplica-se a quem obtém carta sem habilitação anterior, mas há exceções: quem troca uma carta válida há mais de três anos ou quem já possui categorias T, AM, A1 ou B1 e obtém outra categoria.
Durante o período probatório, os limites de álcool no sangue são mais baixos: de 0,2 a 0,5 g/l é contraordenação grave, 0,5 a 1,2 g/l é muito grave, e acima de 1,2 g/l é crime rodoviário. O regime termina após três anos, desde que não haja infrações.
Ficou totalmente destruída pelas chamas a oficina, em Delães, onde deflagrou um incêndio, ao início da tarde desta quinta-feira.
O alerta para as chamas, na Avenida do Loureiro, chegou aos Bombeiros de Riba d’Ave perto das 12h30.
Os soldados da paz conseguiram evitar o avanço das chamas para uma moradia vizinha, no mesmo terreno onde laborava a oficina.
Não há registo de feridos, apenas avultados danos materiais.