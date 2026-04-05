Combustíveis: Governo aumenta desconto, mas preços continuam a subir

A partir desta segunda-feira, 6 de abril, entra em vigor um novo reforço do desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), conforme estabelecido em portaria publicada em Diário da República.
O Governo fixa agora os descontos em 83,43 euros por mil litros no gasóleo rodoviário e 45,84 euros por mil litros na gasolina sem chumbo. Em termos práticos, os consumidores beneficiam de uma redução adicional de 8,34 cêntimos por litro no gasóleo e de 4,58 cêntimos por litro na gasolina.
Apesar deste alívio fiscal, a tendência de subida mantém-se nos preços finais. O gasóleo deverá encarecer cerca de 9 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá aumentar aproximadamente 4 cêntimos por litro.
A atualização reflete a pressão dos mercados internacionais, que continua a sobrepor-se às medidas de mitigação aplicadas pelo Governo.