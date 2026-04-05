Sociedade

Combustíveis: Governo aumenta desconto, mas preços continuam a subir

A partir desta segunda-feira, 6 de abril, entra em vigor um novo reforço do desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), conforme estabelecido em portaria publicada em Diário da República.

O Governo fixa agora os descontos em 83,43 euros por mil litros no gasóleo rodoviário e 45,84 euros por mil litros na gasolina sem chumbo. Em termos práticos, os consumidores beneficiam de uma redução adicional de 8,34 cêntimos por litro no gasóleo e de 4,58 cêntimos por litro na gasolina.

Apesar deste alívio fiscal, a tendência de subida mantém-se nos preços finais. O gasóleo deverá encarecer cerca de 9 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá aumentar aproximadamente 4 cêntimos por litro.

A atualização reflete a pressão dos mercados internacionais, que continua a sobrepor-se às medidas de mitigação aplicadas pelo Governo.

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Depois da gasolina e do gasóleo… GPL subiu 25 cêntimos em algumas ‘bombas’ esta semana

O preço do GPL registou um aumento significativo esta semana, segundo dados das plataformas que monitorizam os valores dos combustíveis em Portugal.

De acordo com estas fontes, o acréscimo foi particularmente expressivo nos postos da Repsol, onde o preço subiu cerca de 25 cêntimos por litro.

Este aumento repentino está a gerar preocupação entre os consumidores, sobretudo numa altura em que os custos com energia continuam a pesar no orçamento das famílias.

Lançada em Portugal petição para proibir maiores de 75 anos de conduzir

Uma petição que propõe proibir a condução a partir dos 75 anos foi lançada em Portugal. A iniciativa volta a colocar em discussão o equilíbrio entre segurança rodoviária e direitos individuais.

O autor defende que o envelhecimento pode afetar capacidades essenciais à condução, como a visão, os reflexos e a cognição, aumentando o risco de acidentes. Considera também que os exames médicos atualmente exigidos não garantem uma avaliação contínua eficaz.

A proposta sugere ainda a criação de alternativas de mobilidade para pessoas idosas, de forma a minimizar o impacto da medida.

Por outro lado, especialistas alertam para o risco de discriminação etária, defendendo que a aptidão para conduzir deve ser avaliada individualmente.

Famalicão: Lavandaria destruída por incêndio conseguiu reerguer-se e foi buscar trabalhadores ao desemprego

A lavandaria Miminhos, na freguesia de Calendário, em Vila Nova de Famalicão, conseguiu reunir todas as condições para voltar a abrir portas no início deste mês de abril, depois dos danos provocados por um incêndio que, no início do ano, obrigaram à dispensa de 15 trabalhadores.

Todos os profissionais que se mostraram disponíveis foram readmitidos, retomando agora as suas funções na empresa.

Além da readmissão dos antigos colaboradores, a empresa pretende reforçar a equipa com novas contratações, visando consolidar a operação e responder à procura dos clientes.

A administração da Miminhos mostra-se otimista com esta nova fase e agradece o apoio recebido pela comunidade durante a fase conturbada.

Famalicão: Recolha de lixo à noite “supera expectativas” da autarquia

Três semanas depois da entrada em vigor do novo serviço de recolha de resíduos em Famalicão, a autarquia faz um balanço positivo da mudança e destaca melhorias no trânsito, na limpeza urbana e na salubridade.

A principal alteração do novo modelo passa pela recolha de lixo durante a noite em todo o concelho. A deposição dos resíduos deve agora acontecer entre as 19h00 e as 21h00. Mantêm-se os circuitos, a periodicidade e os locais de recolha porta-a-porta: seis vezes por semana no centro urbano e três nas restantes freguesias.

Segundo o vereador das Infraestruturas Ambientais e Gestão de Resíduos, Hélder Pereira, o novo sistema “tem superado as expectativas”. O responsável sublinha que um dos principais objetivos foi cumprido: retirar os camiões de recolha das ruas durante o dia, o que melhora o tráfego.

Por outro lado, refere que a ausência de lixo exposto durante o dia torna o concelho “mais salubre, não só do ponto de vista ambiental, mas também estético”.

O novo contrato, adjudicado por dez anos e com um investimento superior a 36 milhões de euros, inclui uma nova frota de 16 camiões, reforço de contentores e expansão da recolha de biorresíduos a mais zonas do território.

Entre as novidades, destaca-se também a colocação de pequenos contentores junto a edifícios multifamiliares e comerciais sem espaços próprios para resíduos, bem como a instalação de novos equipamentos coletivos de deposição.

A autarquia prevê ainda o reforço da rede de ecopontos no concelho, com a instalação de mais 300 unidades nos próximos meses.

Morreu o professor Serafim Cunha Azevedo, referência da freguesia de Castelões

O professor Serafim Cunha Azevedo morreu aos 85 anos, deixando a comunidade de Castelões de luto. Natural e residente na freguesia, foi durante muitos anos professor na Escola Primária de Castelões.

Ao longo de décadas dedicou-se ao ensino e marcou várias gerações de alunos, a quem transmitiu conhecimentos e valores. Para a comunidade, foi uma figura importante no percurso escolar e na formação enquanto cidadãos.

Em nota de pesar, a Junta e a Assembleia de Freguesia de Castelões recordam o professor Serafim como uma figura marcante da comunidade e apresentam condolências à família e amigos.

Famalicão: Homem perseguido depois de ter estado a partir vidros de carros junto à Devesa e CESPU

Na madrugada de quinta-feira, cerca das 02h00, várias pessoas perseguiram um homem que se encontrava a partir vidros de automóveis nas proximidades do Parque da Devesa, junto à CESPU, em Vila Nova de Famalicão.

O episódio foi testemunhado por alguns populares que chegavam à central de camionagem de autocarro. Apesar da perseguição, o indivíduo conseguiu.

A PSP foi, uma vez mais, acionada para o local e continua a fazer diligências para conseguir deter o indivíduo em flagrante.