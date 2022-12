Combustíveis: Governo não deverá mexer no ISP e gasóleo deve descer quase 10 cêntimos p/litro

Os distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo vão estar com aviso meteorológico laranja, devido à previsão de mau tempo.

Segundo o IPMA, o agravamento do estado do tempo será gradual ao longo do dia, estando previsto o alerta vigorar a partir da madrugada desta segunda-feira.

O aviso meteorológico estará decretado para as 03h00 desta segunda-feira e deve-se prolongar até às 06h00 de terça.

