Combustíveis: GRANDE aumento na próxima segunda-feira (gasolina +14 cênt | gasóleo +12 cênt)

Tony Carreira dá grande concerto no São Pedro da Póvoa de Varzim

Tony Carreira vai ser a estrela do São Pedro, na Póvoa de Varzim, que regressa após uma pausa de um ano, devido à pandemia de Covid-19.

As festas acontecem de 25 de junho a 3 de julho, sendo que Tony Carreira vai atuar no dia de S.Pedro, feriado municipal ( 29 de junho ) no palco instalado em frente ao Casino.