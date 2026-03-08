País

Combustíveis já estão mais caros… e a grande subida chega esta segunda

Vários consumidores relatam que os preços dos combustíveis já começaram a aumentar nos últimos dias, apesar de o grande agravamento ser esperado esta segunda-feira.

Na última sexta-feira foi tornado público que o gasóleo poderá subir cerca de 19 cêntimos por litro e a gasolina 7,5 cêntimos, um aumento associado à tensão que se vive no Médio Oriente.

Desde então, são vários os internautas que, nas redes sociais, dão conta de subidas sucessivas e diárias no preço apresentado nas bombas de combustível.

A explicação prende-se com o facto de, em Portugal, os postos de abastecimento terem liberdade para definir os preços, podendo alterá-los a qualquer momento, sem um critério ou calendário obrigatório. Por isso, apesar da previsão de aumento para segunda-feira, alguns postos já começaram a refletir a subida nos valores praticados.

Atestados médicos para conduzir devem ser feitos presencialmente, diz a Ordem dos Médicos

A Ordem dos Médicos (OM) considera que os atestados médicos exigidos para a obtenção ou renovação da carta de condução devem, em regra, resultar de consultas presenciais entre médico e utente.

A posição surge após um parecer do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas, que alerta para o crescimento da emissão online de atestados sem contacto direto com o doente. Para a ordem, este tipo de procedimento pode dificultar uma avaliação clínica completa das condições físicas e psicológicas necessárias à condução.

Ainda assim, a OM admite algumas exceções. É o caso de situações em que o documento é emitido pelo médico assistente, que já acompanha o utente e conhece o seu histórico clínico, ou quando são disponibilizadas todas as informações médicas relevantes para a decisão.

O parecer, aprovado esta semana pelo Conselho Nacional da OM, refere também que estas avaliações devem ficar registadas em plataformas informáticas destinadas ao uso médico, tanto no setor público como no privado e social.

Combustíveis podem subir 10 cêntimos na próxima semana

Os combustíveis podem subir até 10 cêntimos na próxima atualização, que deverá acontecer na segunda-feira, dia 9 de março.

A informação está a ser avançada pela SIC Notícias, que cita a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis.

Este é, para já, o primeiro efeito direto da guerra que se desenrola no médio oriente. Estima-se que também no gás se registem aumentos.

Taça e Supertaça em registo de final four e fora do país

O modelo de final four pode ser adotado para a Supertaça e para a Taça de Portugal. Estas possibilidades constam do Plano Estratégico para o futebol português a concretizar até 2036, apresentado esta terça-feira.

“A Bola” avança ainda como possível a internacionalização, tal como assumiu o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, em conversa informal no âmbito da apresentação do referido plano.

Pedro Proença, que esta terça-feira cumpre um ano de mandato como presidente do organismo que tutela o futebol nacional, acredita que o Plano Estratégico é de vital importância para o futuro do futebol português.

A eventual internacionalização, ainda que com atenção ao equilíbrio e à necessidade de manter as equipas perto dos seus adeptos locais, mais fervorosos, não está também colocada de parte, conforme assumiu o presidente da FPF, Pedro Proença, em conversa informal no âmbito da apresentação do referido plano.

Estados Unidos, Arábia Saudita e Europa são mercados que a FPF assume querer seduzir nos próximos anos, numa estratégia de promoção da marca Portugal.

Governo quer equipar todas as juntas com gerador, SIRESP e internet por satélite

Todas as 3.258 juntas de freguesia do país deverão passar a dispor de um gerador, um telefone SIRESP, um telefone satélite e uma ligação de dados “Starlink”, fornecida pela SpaceX, empresa fundada por Elon Musk. A medida faz parte do programa Portugal, Transformação, Resiliência e Recuperação (PTRR), aprovado em Conselho de Ministros.

De acordo com o documento divulgado, o executivo pretende reforçar a resiliência das comunidades, transformando as juntas em pontos de apoio com comunicações asseguradas e acesso ‘wifi’ em caso de falhas energéticas ou de rede.

O plano organiza-se em três etapas: curto prazo, até ao final deste ano; médio prazo, até 2029; e longo prazo, até 2034. Está igualmente prevista a identificação de imóveis públicos que possam ser rapidamente adaptados para alojamento temporário em situações de catástrofe ou sismo, incluindo soluções em monoblocos.

No final da reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, indicou que a versão final do PTRR deverá ser fechada no início de abril, após um processo de auscultação nacional. O programa surge na sequência do mau tempo que, desde 28 de janeiro, causou 18 mortos e centenas de desalojados no país.

Desigualdade salarial: Mulheres ganham 205€ menos que os homens

Quase 60% das mulheres a trabalhar em Portugal recebiam, em novembro de 2025, um salário base de até 1.000 euros brutos por mês, revela um estudo da CGTP. Entre elas, cerca de 411 mil auferiam apenas o salário mínimo nacional, equivalente a 870 euros, ou seja, uma em cada cinco trabalhadoras.

No total, quatro em cada cinco mulheres recebiam no máximo 1.500 euros brutos. No caso dos homens, 53,5% ganhavam até 1.000 euros, evidenciando uma diferença significativa entre os géneros.

O relatório sublinha também que o rendimento médio líquido feminino situava-se nos 1.214 euros por mês, valor 14,4% inferior ao dos homens, que recebiam em média 1.419 euros. Os dados baseiam-se em informações da Segurança Social e foram divulgados pela Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP, por ocasião da semana da igualdade e do Dia Internacional da Mulher.

Governo dá tolerância de ponto aos funcionários públicos no dia de Carnaval

Os funcionários públicos vão ter tolerância de ponto na próxima terça-feira, dia de Carnaval, informou o gabinete do primeiro-ministro. Este dia não é feriado oficial, mas tem sido prática habitual dos vários governos conceder tolerância de ponto.

O primeiro-ministro assinou, esta quarta-feira, o despacho que concede tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado e nos institutos públicos na terça-feira de Carnaval.

 