Combustíveis mais baratos na próxima semana

O Comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Guimarães, deteve ontem, dia 7 de maio, três mulheres e um homem, com as idades compreendidas entre os 41 e 66 anos por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Famalicão, Guimarães e Vizela.

Na âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, os militares da Guarda efetuaram diligências policias que culminaram na detenção dos suspeitos em flagrante delito. No seguimento da ação policial foram efetuadas seis buscas domiciliárias e três não domiciliárias, em veículos, que culminaram na descoberta de um pequeno laboratório doméstico criado para a preparação e transformação da substância estupefaciente.

No decorrer da ação foi possível apreender o seguinte material:

– 243 150 euros em numerário;

– 11 900 doses de MDMA;

– 2940 doses de cocaína;

– 50 doses de cannabis- resina;

– 12 telemóveis;

– 4 Computadores;

– 1 Tablet;

– 2 Viaturas;

– Diverso material de acondicionamento do produto estupefaciente.