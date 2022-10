Combustíveis mais caros entre 6 a 8 cêntimos por litro

Famalicão: Um ferido em colisão entre duas viaturas no centro da cidade

Uma pessoa ficou ferida e acabou por ser transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, no centro da cidade.

O acidente deu-se em plena Avenida Carlos Bacelar, cerca das 07h15, sendo que para o local para acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses.