Os preços dos combustíveis não baixaram esta segunda-feira, como era esperado, em muitos postos de abastecimento. A razão está no feriado de 5 de Outubro, que atrasou a atualização dos preços em várias gasolineiras.

De acordo com a CNN Portugal, a descida prevista para a gasolina e para o gasóleo deverá acontecer esta terça-feira, 6 de Outubro.

As previsões apontam para uma redução de cerca de três cêntimos por litro no gasóleo e na gasolina. O Automóvel Club de Portugal estima uma descida média de três cêntimos no gasóleo e de 3,5 cêntimos na gasolina.