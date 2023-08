Combustíveis: Preço vai continuar a subir nas próximas semanas, avançam especialistas

Cassete Pirata protagoniza próximo concerto do Devesa Sunset

Na próxima sexta-feira, o pôr-do-sol no Parque da Devesa vai ser ao som de Cassete Pirata. A banda indie portuguesa sobe ao palco no dia 11 de agosto, pelas 19h00, em mais um concerto intimista no âmbito do Devesa Sunset. A entrada é livre.

Constituída por João Firmino, mais conhecido por “Pir” (voz e guitarra), João Pinheiro (bateria), António Quintino (baixo), Joana Espadinha (teclas e voz) e Margarida Campelo (teclas e voz), Cassete Pirata foi criada em 2016 e é uma banda que tem deixado a sua marca no panorama nacional.

O seu repertório musical conta com o EP homónimo de estreia, lançado em 2017, e os álbuns “A Montra” (2019) – considerado um dos melhores discos do ano pela rádio Antena 3 e um trabalho que permitiu consolidar a banda no circuito musical português -, e “A Semente” (2021) – concebido durante o período da pandemia, envolto em dúvidas e expectativas em torno da nova realidade.

Para a temporada de 2023, os Cassete Pirata trazem novos singles, como o recém-lançado “Tanta Vida Pra Viver” (2023), estando já de olhos postos no futuro e no sucessor de “A Semente”.

Refira-se que depois de Cassete Pirata, o Devesa Sunset recebe dois nomes emergentes no panorama musical português. Bia Maria & Carlos Sanches sobem ao palco no dia 18 de agosto, para protagonizar um concerto que celebra o encontro de estilos e vivências, mas sobretudo a amizade.

O Devesa Sunset encerra no dia 25 de agosto com um concerto pela voz do aclamado músico português, Salvador Sobral, que, acompanhado pelos guitarristas André Santos e Manuel Rocha, fará uma atuação inédita que revisita o seu último álbum “bpm” (2021) e descortina um pouco de “Timbre”, o próximo registo de originais.

Recorde-se que o Devesa Sunset é uma iniciativa promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão que se realiza desde 2015. Os concertos acontecem junto ao lago do Parque da Devesa todas as sextas-feiras do mês de agosto, pelas 19h00 e entrada livre, inseridos num ambiente descontraído que leva a cultura ao encontro da natureza.