Sociedade

Combustíveis sobem 10cênt. e governo promete manter desconto

Os combustíveis vão voltar a ficar mais caros, a partir da próxima segunda-feira. De acordo com a imprensa especializada, que cita fontes do setor, a subida deve rondar os 10 cêntimos por litro, no caso da gasolina e gasóleo.

Entretanto, o governo já fez saber que vai manter o mecanismo de desconto aplicado aos combustíveis, embora se desconheça qual o valor que vai ser aplicado à gasolina e ao gasóleo.

 

Famalicão: Roméo Beney confiante num bom jogo em Guimarães (c/vídeo)

“Todos os jogadores estão preparados para este jogo. É um dérbi e temos que estar juntos, unidos e concentrados”. É desta forma que Roméo Beney encara a partida de sábado, em Guimarães, com o Vitória.

O extremo acredita que a equipa está preparada para fazer um bom jogo “que será bom para o Famalicão”.

Roméo, regressado de uma longa paragem devido a lesão, fala em “tempos difíceis”, mas agora “estou bem. Todos me ajudaram na recuperação e no regresso à competição”.

O jovem jogador de 21 anos diz, também, que a lesão não lhe permitiu mostrar o seu valor. “Tenho de ganhar a confiança perdida e regressar à forma que tinha na Suíça”. E termina as suas declarações com um agradecimento aos adeptos pelo apoio dado à equipa e sobre o clube não esconde os elogios a toda a estrutura. “O Famalicão é já um grande clube em Portugal”.

Confira as declarações de Roméo Beney no vídeo.

Governo quer acelerar despejos em casos de incumprimento

O Executivo prepara novas mudanças na lei do arrendamento com o objetivo de acelerar os processos de despejo em casos de incumprimento no pagamento das rendas. A proposta deverá ser aprovada em Conselho de Ministros, segundo avança o Diário de Notícias.

Com esta alteração, o Governo pretende tornar mais céleres as decisões judiciais quando há incumprimento repetido por parte dos inquilinos, procurando assim dar mais segurança aos proprietários e incentivar a colocação de mais casas no mercado de arrendamento.

A proposta inclui também medidas de apoio destinadas a inquilinos em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa integra um conjunto de medidas para aumentar a oferta de habitação. Um estudo do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana indica que existem cerca de 250 mil casas em bom estado que não estão disponíveis para venda ou arrendamento, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Nova regra do SNS pode deixar mais de 120 mil pessoas sem médico de família

Cerca de 122 mil utentes que não têm qualquer contacto com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) há mais de cinco anos podem perder o médico de família. A medida resulta de um despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República.

Segundo o documento, estes utentes passam a ser considerados “elegíveis para reformulação de atribuição de médico de família”. Isto significa que o médico que lhes está atualmente atribuído poderá ser retirado.

Até agora, esta regra aplicava-se sobretudo a emigrantes e a cidadãos estrangeiros que não tivessem consultas registadas nos centros de saúde durante cinco anos.

O novo despacho, assinado pelo secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Nuno Rocha Gonçalves, alarga a medida a mais utentes. A partir de meados de junho, será tido em conta qualquer contacto com o SNS, e não apenas com os cuidados de saúde primários.

Eurodeputado famalicense lidera avanço europeu na regulação da Inteligência Artificial

O eurodeputado famalicense Paulo Cunha foi o relator do relatório sobre Inteligência Artificial, Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito, aprovado esta quarta-feira pelo Parlamento Europeu, em sessão plenária realizada em Estrasburgo. O documento reuniu uma larga maioria de votos favoráveis.

A proposta estabelece a primeira convenção internacional juridicamente vinculativa dedicada à Inteligência Artificial, criando um conjunto de regras destinadas a garantir que o desenvolvimento tecnológico respeita os direitos fundamentais e os princípios democráticos.

A iniciativa surge num momento em que a utilização de sistemas baseados em Inteligência Artificial cresce rapidamente, trazendo também novos desafios. Entre os principais riscos identificados estão a propagação de desinformação, a manipulação de conteúdos digitais, a exposição de menores e potenciais ameaças à integridade dos processos democráticos.

“Estes sistemas podem ser utilizados para informar, mas também para manipular, discriminar ou silenciar. A ausência de regras claras fragiliza a própria democracia”, afirmou o relator.

O relatório apresentado por Paulo Cunha propõe um quadro jurídico internacional que promova a utilização ética da Inteligência Artificial, prevendo mecanismos de transparência, responsabilização e proteção de grupos vulneráveis.

“Inovar com responsabilidade é colocar os direitos humanos e a proteção dos mais vulneráveis no centro da tecnologia, garantindo que ela fortalece, e não enfraquece, a democracia”, acrescentou.

A aprovação do relatório é considerada um passo importante para a regulação da Inteligência Artificial na Europa, reforçando a ideia de que o progresso tecnológico deve caminhar lado a lado com a defesa da dignidade humana e da integridade democrática.

Famalicão: 34 comerciantes não entraram na Feira Semanal

A Feira Semanal de Famalicão realizou-se esta semana com menos 34 feirantes, alguns deles impedidos de exercer atividade por não estarem a cumprir o novo regulamento que entrou em vigor no início deste mês.

Nesta segunda semana de aplicação das novas regras, a feira contou com a participação de 281 feirantes, de um total de 315 inscritos.

De acordo com as normas agora em vigor, todos os vendedores devem cumprir um conjunto de requisitos administrativos e legais, bem como respeitar o espaço que lhes é atribuído para poderem manter o seu lugar no recinto. Os feirantes que não reuniam essas condições ficaram, por isso, impedidos de vender nesta fase.

A autarquia está, no entanto, a conceder um período de adaptação, permitindo que os comerciantes regularizem a sua situação até ao mês de junho. Caso tal não aconteça dentro do prazo definido, os lugares atualmente ocupados poderão vir a ser atribuídos a outros interessados.

Gasóleo deve voltar a subir pelo menos 15cênt. e gasolina 11cênt.

Com o conflito no Médio Oriente, a situação do preço dos combustíveis em Portugal agravou-se. Depois de um aumento a rondar os 20 cêntimos no gasóleo e os 7 cêntimos na gasolina, a próxima semana deve também arrancar com uma nova atualização de valores que irá agravar a situação.

De acordo com a SIC, o aumento pode rondar os 15 cêntimos no caso do gasóleo, e os 11 cêntimos no caso da gasolina.