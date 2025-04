Combustíveis: Vem aí a maior descida de sempre no preço da gasolina e gasóleo

As obras de requalificação do Centro de Saúde de Famalicão arrancam esta semana e os serviços começam a ser transferidos para instalações provisórias na Antiga Reguladora, no topo da Rua José Carvalho.

A mudança será feita por fases para garantir o funcionamento contínuo dos serviços. A USF Alto da Vila muda-se já esta quinta e sexta-feira, a USF Nova Estação nos dias 14 e 15, e a USF Famalicão I e a UCC D. Maria II nos dias 22 e 23. Nos dias de mudança, apenas as consultas abertas funcionarão nas atuais instalações.

As novas instalações entram em funcionamento pleno no dia útil seguinte a cada mudança, distribuídas por blocos distintos. O espaço provisório conta com 60 lugares de estacionamento para utentes, zonas de largada junto às entradas e acesso à linha 155 de transporte público.

A Câmara Municipal e a ULS do Médio Ave garantem uma transição tranquila e com qualidade no serviço para os mais de 40 mil utentes das USF e 66 mil da UCC.