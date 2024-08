Combustíveis: Vem aí a maior descida dos últimos dois meses

Famalicão: Partem vidro de carrinha estacionada no Louro para furtar câmaras, acessórios e pens (proprietário oferece recompensa)

Na noite desta quinta-feira, a carrinha do ciclista famalicense Filipe Brito foi vítima de um furto, na freguesia do Louro, em Famalicão. O crime ocorreu nas proximidades da N204, no lugar das Alminhas, junto ao restaurante Tapas na Eira.

O assaltante partiu um dos vidros e, do interior do veículo, furtou diversos objetos de valor. Entre os itens roubados estão duas câmaras GoPro, uma máquina fotográfica Nikon com objetivas, bem como vários acessórios. Além dos bens materiais, o ciclista refere que também lhe roubaram pens USB que continham trabalho acumulado de muitos anos, de grande importância pessoal e familiar, mas que para os ladrões não terão utilidade.

O atleta apela a todos que possam ter alguma informação que ajude reportando às autoridades. Filipe Brito oferece uma recompensa a quem puder fornecer dados que levem à recuperação dos bens.