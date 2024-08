Combustíveis: Vem aí uma das maiores descidas no preço da gasolina e gasóleo

Famalicão: Camionista evita colisão com carrinha em contramão na rotunda de Esmeriz

No final da tarde desta quarta-feira, um camionista evitou uma colisão frontal com uma carrinha que circulava em contramão, na rotunda da N204, em Esmeriz, Vila Nova de Famalicão. O incidente ocorreu quando o condutor do pesado, ao avistar a carrinha a circular na direção errada travou, conseguindo assim evitar um acidente que poderia ter consequências graves.

Segundo testemunhas no local, o condutor do veículo em contramão rapidamente deu conta que se encontrava a circular no sentido contrário e também abrandou a marcha.

Episódios de veículos em contramão nesta rotunda têm sido recorrentes, tal como temos noticiado.