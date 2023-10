Combustíveis voltam a ficar mais baratos na segunda-feira

O empresário José Ferreira, dono do Matriz Caffé, em Famalicão, foi morto, em fevereiro deste ano, por causa de oito euros. Os dois agressores, envolvidos em desacatos, queriam sair do bar sem pagar a conta, ao que o empresário tentou impedir e foi esfaqueado.

Isto é o que consta da acusação do Ministério Público, a que o Correio da Manhã teve acesso. Está, ainda, escrito que os dois primos agiram por vingança por terem sido expulsos do bar após desacatos. Os dois jovens, em prisão preventiva, tinham consigo uma navalha e faca de ponta e mola.

Um dos jovens, Nélson Monteiro, então com 17 anos, deu duas facadas no peito do empresário, de 32 anos, que viria a falecer no Hospital. Um funcionário do bar também foi atingido e ficou em estado grave. O outro jovem agressor, Licínio Monteiro, tem atualmente 19 anos de idade.