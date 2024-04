Combustível mais usado em Portugal sofre o maior aumento do ano

Famalicão: Bombeiros socorrem estafeta da Glovo em acidente na Av. do Brasil

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram acionados, na noite deste sábado, para socorrer um estafeta de uma plataforma de entrega de refeições, que sofreu ferimentos na sequência de um acidente de viação, em plena Avenida do Brasil.

O acidente aconteceu cerca das 20h40, no sentido Famalicão – Guimarães, antes da rotunda que dá acesso à variante nascente.

No momento do alerta o acidente foi descrito como um despiste, no entanto, à chegada ao local, verificou-se que se tratou de uma colisão.

A PSP tomou conta da ocorrência e a vítima, um homem com cerca de 50 anos, foi transportada para o Hospital de Famalicão com ferimentos considerados ligeiros.