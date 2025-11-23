Comércio tradicional de Famalicão oferece bilhetes para os divertimentos de Natal

O comércio tradicional de Famalicão volta distribuir bilhetes para os divertimentos de Natal, numa iniciativa promovida pela Associação Comercial e Industrial local.

Todos os associados da ACIF terão acesso aos ingressos, que poderão ser oferecidos aos clientes mediante as regras definidas por cada loja aderente, num incentivo às compras no comércio local durante a quadra festiva.

Os comerciantes podem adquirir os bilhetes a preços especiais, com desconto de 50%, resultado da parceria entre a ACIF e o promotor das diversões. Entre as atrações incluídas estão a nova área de mini divertimentos, o carrossel, o comboio, a pista de gelo e a roda gigante.

A iniciativa pretende dinamizar o centro da cidade, reforçar a competitividade do comércio tradicional e proporcionar momentos de lazer às famílias famalicenses ao longo da época natalícia.