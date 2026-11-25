O bar da Comissão de Festas de S. Miguel de Jesufrei, Famalicão, reabre portas este sábado, dia 28 de novembro, pelas 17h. O espaço fica na residência, junto à igreja de Jesufrei.

Sob o mote “Tradição que nos une!”, a comissão que prepara as festas de 2027 apresenta uma ementa de sabores populares: pão com chouriço, bifanas, caldo verde, papas de sarrabulho e panados.

A noite inclui ainda um momento de convívio. Às 21h30, serão apresentados os elementos da comissão, numa cerimónia que contará com oferta de uma fatia de bolo e champanhe.

A reabertura do bar assinala mais um passo na preparação das festas em honra de S. Miguel.