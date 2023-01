Comissão Europeia está a trabalhar em alertas de saúde no vinho como já existe nos maços de tabaco

Famalicão empata em casa com o Rio Ave (0 – 0)

O Futebol Clube de Famalicão empatou, este fim de semana, em casa, com o Rio Ave, na 17ª jornada do campeonato.

Apesar das oportunidades ao longo do encontro, a equipa de João Pedro Sousa não conseguiu pontuar e o encontro terminou com um empate a zero.

Com 18 pontos, no 15º lugar da classificação, o Famalicão vai, na próxima semana, preparar a receção ao Estoril Praia, marcada para domingo às 20h30, no Estádio Municipal.