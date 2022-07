Companhia Cão Danado apresenta produção em Guimarães

De 5 a 7 de agosto, Famalicão mostra ao mundo o melhor do folclore internacional. Da Colômbia chega a Compañía de Danzas de Funga; do México, a Compañía Mexicana de Danza Folklorica; da Polónia, a Folklore Ensemble Bystry; de Espanha, a Escola de Ball de Bot DIT I FET; o anfitrião e organizador é o Grupo Etnográfico Rusga de Joane, mas participam também o Grupo Etnográfico de São Tiago da Cruz (dia 5), o Grupo Etnográfico Rusga de Joane (dias 5, 6 e 7), o Rancho Folclórico São Martinho de Brufe (dia 6) e o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Santa Cruz do Bispo, de Matosinhos (dia 7).

Assim, a segunda edição do Festival Internacional de Folclore de Famalicão, o FAMAFOLK reúne em palco perto de meio milhar de folcloristas.

Para o grupo da Colômbia, os ensaios já decorrem há quatro meses. «Esperamos que o público aprecie o folclore da nossa região e do nosso país. Estamos muito felizes por participar neste grande festival e por nos juntarmos a grupos tão reconhecidos», refere a responsável Angélica María Souza.

Sobre a participação no FAMAFOLK, a diretora da Escola de ball de bot DIT I FET, Laura Cardell, fala «numa experiência fantástica». A responsável do grupo de Palma de Maiorca espera «conhecer outras tendências musicais e partilhar com todos os famalicenses a cultura da ilha espanhola».

O maestro da Compañía Mexicana de Danza Folklorica, Roberto Rodríguez, promete levar os famalicenses «numa viagem pela cor e alegria da cultura mexicana». Já os polacos da Folklore Ensemble Bystry esperam que o seu folclore desperte o interesse do público português.

Dos vários momentos previstos no programa do FAMAFOLK, destaque para as três principais atuações: sexta-feira, 5 de agosto, às 21h30, há gala de abertura nos jardins dos Paços do Concelho de Famalicão; no dia 6 de agosto, às 21h30, o Largo da Igreja da vila de Riba de Ave recebe a segunda gala do FAMAFOLK, e, por último, no domingo, dia 7, às 15h30, terá lugar no Parque da Ribeira, em Joane, a gala de encerramento do evento.

O programa do FAMAFOLK prevê ainda a realização de uma oficina. O renovado Mercado de Famalicão recebe no primeiro dia o festival, 5 de agosto, o workshop “Danças no Mundo”, com os grupos internacionais a convidarem os famalicenses para conhecerem as danças típicas de cada país. O momento está agendado para as 15h30 e é aberto ao público.

Refira-se que a organização conta com o apoio do Município de Famalicão, das Juntas de Freguesia de Joane e Riba de Ave, da Federação do Folclore Português, da Fundação INATEL e da Associação CIOFF Portugal.