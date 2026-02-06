Comprar o essencial no supermercado está cada vez mais caro

A Comissão Nacional de Eleições afirmou que não é possível adiar as eleições em todo o país, explicando que a lei apenas prevê o adiamento da votação em municípios onde existam situações excecionais que impeçam o normal funcionamento das assembleias de voto.

A nota surge depois de André Ventura ter proposto o adiamento da segunda volta das presidenciais devido ao mau tempo. A CNE sublinha, porém, que alertas meteorológicos ou estados de calamidade não justificam automaticamente essa decisão, sendo preferível, quando necessário, mudar os locais de voto.

Sempre que haja adiamento, a votação deve realizar-se sete dias depois, mantendo-se, ainda assim, a divulgação dos resultados provisórios no domingo.

A CNE apelou também à participação dos eleitores e aconselha a confirmação do local de voto através do número 3838 ou do portal do recenseamento eleitoral.

Em Alcácer do Sal, afetado pelas cheias, a votação foi adiada para 15 de fevereiro por razões de segurança.