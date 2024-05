Comprou estes cereais? Marca avisa para não os comer porque “há um problema”

Calor: Vem aí uma semana com temperaturas próximas dos 30 graus

Depois de uma semana de tempo mais fresco, o calor está de regresso, indica a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Segundo o IPMA, e de acordo com as informações mais recentes para Vila Nova de Famalicão, o dia mais quente da semana será terça-feira, com os termómetros que devem chegar aos 28 graus de máxima.

A melhoria do estado do tempo vai-se fazer sentir já a partir deste domingo, com uma subida gradual da temperatura.

