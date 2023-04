Comunidade desportiva lamenta o falecimento de antigo jogador do CPT e Riba d’Ave Hóquei Clube

Foi com grande pesar que a comunidade desportiva tomou conhecimento do falecimento de Nélson Monteiro, antigo jogador de hóquei em patins do Centro Popular Trabalhadores de Riba de Ave (CPT) e do Riba d’Ave Hóquei Clube. O ex atleta faleceu no passado dia 23 de março de 2023 e o seu funeral realizou-se em Coimbra.

Nélson Monteiro foi uma referência no hóquei em patins em Portugal, tendo sido um dos jogadores mais talentosos e respeitados do seu tempo. Iniciou a sua carreira no CPT e mais tarde transferiu-se para o Riba d’Ave Hóquei Clube, onde se destacou pelas suas habilidades técnicas e pelo o seu carisma.

O Riba d’Ave Hóquei Clube recorreu às redes sociais para emitir uma nota de pesar: