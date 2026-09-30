A Comunidade Intermunicipal do Ave e a Comunidade Intermunicipal do Cávado promoveram uma sessão de esclarecimento sobre apoios ao emprego e ao microempreendedorismo, para os territórios do Ave e do Cávado, no âmbito do Norte 2030-2026-12 e Norte 2030-2026-15.

A iniciativa reuniu cerca de 50 participantes, sobretudo representantes de IPSS e de outras entidades da economia social, bem como de micro e pequenas empresas.

No território do Ave, a dotação é de dois milhões de euros. O apoio assume a forma de subvenção não reembolsável e pode abranger até três postos de trabalho por operação, com contrato sem termo e a tempo inteiro. A comparticipação do custo total elegível é de 75% nos territórios de baixa densidade e de 65% nos restantes.

As candidaturas devem ser submetidas no Balcão dos Fundos até às 18h00 de 16 de outubro. A CIM do Ave intervém como organismo intermédio do Aviso, cabendo à Autoridade de Gestão do NORTE 2030 a decisão final sobre as candidaturas, sob proposta da CIM.