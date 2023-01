Concerto de Ano Novo da Banda de Famalicão é este sábado

O concerto de Ano Novo da Banda de Famalicão vai acontecer na noite deste sábado, às 21,30 horas, na Igreja Matriz Nova de Vila Nova de Famalicão. Este espetáculo é de entrada gratuita.

O tema deste ano do concerto centra-se no ambiente, mais propriamente no “Olhar Para o Nosso “Planeta Terra”, naquilo que ele tem de bom e de mal.

O concerto vai iniciar-se com uma obra de homenagem à capacidade que o homem tem na descoberta do universo, passando depois para obras com o simbolismo à paz (com o pensamento na guerra da Ucrânia), sem esquecer a sinfonia de homenagem aos jovens.

Recorde-se que há mais de 25 anos que a Banda de Famalicão realiza o Concerto de Ano Novo. Tudo começou ainda no Cine Teatro Augusto Correia e depois na Casa das Artes. Este ano, por “questões logísticas”, acontecerá na Igreja Matriz Nova.