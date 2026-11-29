A Junta de Freguesia de Castelões, em Famalicão, organiza no dia 12 de dezembro a segunda edição do Concurso “Melhor Rabanada de Natal”. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 9 de dezembro.

Depois da estreia no ano passado, a iniciativa regressa com o mesmo objetivo: valorizar uma das receitas mais tradicionais da mesa de Natal portuguesa e juntar a comunidade à volta dela.

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O concurso está aberto a todos os interessados. Podem concorrer receitas tradicionais ou versões mais criativas, desde que as rabanadas sejam confecionadas pelos próprios participantes.

A prova decorre na sede da Junta de Freguesia. A degustação, momento em que as rabanadas a concurso são avaliadas, está marcada para as 15h30. Às 17h00 segue-se o Encontro de Sabores Natalícios, um momento de convívio aberto à população.

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Os três primeiros classificados recebem prémios em dinheiro: 100 euros para o vencedor, 75 euros para o segundo lugar e 50 euros para o terceiro.

Como participar

As inscrições podem ser feitas até 9 de dezembro através do email info-geral@jf-casteloes.com ou do telefone 964 431 270.

A Junta de Freguesia convida os participantes a levarem a família e os amigos para descobrirem quem vai conquistar o título de Melhor Rabanada de Natal de Castelões 2026.

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