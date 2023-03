Concurso promove a inovação e criatividade das empresas do Baixo Ave

As celebrações da Semana Santa, na paróquia de Santa Maria de Arnoso, iniciam-se no Domingo de Ramos, 2 de abril, pelas 10h30, com a solene bênção dos ramos no Alto do Calvário, no exterior da Capela do Senhor dos Passos. Em seguida, inicia-se a procissão dos ramos em direção à Igreja Paroquial, onde será celebrada a eucaristia e lembrados os quadros dos acontecimentos dolorosos de Jesus que serão ser vividos ao longo da Semana Santa, através das leituras da narração da Paixão do Senhor segundo São Mateus.

Na Quinta-feira, 6 de abril, às 21 horas, na Igreja Paroquial, será lembrado o início da Paixão do Senhor com o Lava-Pés (aos Apóstolos), seguido da Ceia do Senhor e, no final, sai a Procissão do Senhor “Ecce Homo”, com a imagem do Senhor da Cana Verde, até ao Alto do Calvário.

Na Sexta-Feira, 7 de abril, pelas 21 horas, no Alto do Calvário, decorre a via-sacra seguida da Procissão da Enterro do Senhor, onde o esquife com o Senhor morto sai da Capela do Senhor dos Passos em direção à Igreja Paroquial.

Já na conclusão o tríduo Pascal da Semana Santa, no dia 8 de abril, sábado, às 22 horas, terá lugar a celebração da Vigília Pascal, momento para comemorar a redenção pelo mistério da Ressurreição de Cristo.

As celebrações da Semana Santa em Santa Maria de Arnoso são uma organização da Confraria do Senhor dos Passos, com momentos de oração, numa intensa manifestação da Fé, rumo ao Domingo da Ressurreição do Senhor.