Condutor entra em contramão na A28 e derruba sinais para ‘fugir’ a operação da GNR [c/vídeo]

Gasolina e gasóleo devem ficar mais baratos no arranque da próxima semana.

Segundo a imprensa especializada, os portugueses deverão assistir a uma das maiores descidas do ano no preço da gasolina, na ordem dos 4 cêntimos por litro, enquanto que no gasóleo também se deve assistir a uma redução no valor, no entanto, menos expressiva, de cerca de 2 cêntimos por litro.