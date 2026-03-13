Condutor morre ao ser atropelado pelo próprio camião em Laundos

Um homem morreu, na manhã desta sexta-feira, em Laundos, no concelho da Póvoa de Varzim, depois de ter sido atropelado por um veículo pesado que se encontrava a tentar reparar na via pública.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, citada pela agência Lusa, a vítima era o condutor do camião. O homem terá detetado uma avaria enquanto seguia viagem e decidiu imobilizar o veículo para tentar resolver o problema.

As circunstâncias exatas do acidente ainda não são conhecidas. No entanto, admite-se que o pesado se tenha movimentado quando o condutor realizava trabalhos de reparação, acabando por o atingir.

O alerta para o acidente foi dado por volta das 08h00. No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, o INEM, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Cruz Vermelha.