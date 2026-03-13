Região

Condutor morre ao ser atropelado pelo próprio camião em Laundos

Um homem morreu, na manhã desta sexta-feira, em Laundos, no concelho da Póvoa de Varzim, depois de ter sido atropelado por um veículo pesado que se encontrava a tentar reparar na via pública.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, citada pela agência Lusa, a vítima era o condutor do camião. O homem terá detetado uma avaria enquanto seguia viagem e decidiu imobilizar o veículo para tentar resolver o problema.

As circunstâncias exatas do acidente ainda não são conhecidas. No entanto, admite-se que o pesado se tenha movimentado quando o condutor realizava trabalhos de reparação, acabando por o atingir.

O alerta para o acidente foi dado por volta das 08h00. No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, o INEM, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Cruz Vermelha.

Manuel Moreira está desaparecido desde esta quinta-feira

Um homem está desaparecido desde o início da tarde desta quinta-feira em São Martinho do Campo, no concelho de Santo Tirso.

Segundo informações divulgadas pelo Diário de Santo Tirso, o desaparecido chama-se Manuel Cardoso Moreira e foi visto pela última vez por volta do meio-dia.

De acordo com o alerta partilhado, Manuel Cardoso Moreira saiu de casa ao volante de um Peugeot cinzento, com a matrícula 64-62-NR, e ainda não regressou.

As autoridades e familiares apelam a quem tenha visto o veículo ou tenha qualquer informação relevante que entre em contacto através do número 916 299 907 ou com o posto de autoridades mais próximo da sua área de residência.

Várias ‘bombas’ ficam sem combustível

Alguns postos de abastecimento da região registam já falta de combustível este sábado, na sequência da corrida de muitos automobilistas às bombas durante as últimas horas.

A situação surgiu depois de ter sido tornado público, esta sexta-feira, que o preço do gasóleo deverá sofrer uma subida significativa no início da próxima semana, estimada em cerca de 20 cêntimos por litro. A notícia levou muitos condutores a antecipar o abastecimento, provocando longas filas em vários postos e um aumento súbito da procura.

Em algumas localidades, os depósitos de determinados postos acabaram por esgotar, sobretudo no caso do gasóleo, o combustível mais procurado.

Apesar de algumas ruturas pontuais, o setor garante que não existe falta generalizada de combustível no país. A expectativa é que os postos voltem a ser reabastecidos nas próximas horas, à medida que a procura estabilizar.

 

Câmara da Trofa avança, a 9 de março, com obras na EN 104

A Câmara Municipal da Trofa avança, no dia 9 de março, com as obras de requalificação da EN 104, entre a Rotunda da Independência e a Rotunda da Cêpa. Esta obra faz parte do investimento global de requalificação da rede viária concelhia, que ascende aos 3,8 milhões de euros. Trata-se de uma aposta «estratégica» do executivo liderado por Sérgio Araújo, na melhoria das acessibilidades, na segurança rodoviária e na qualidade de vida das populações.

Nos últimos meses, as condições meteorológicas adversas, com precipitação intensa e prolongada, contribuíram para a degradação acentuada do pavimento naquele troço. Ultrapassado o período de instabilidade climatérica e garantidas as condições técnicas indispensáveis à boa execução da obra, os trabalhos terão início no dia 9 de março, prevendo-se que estejam concluídos durante o mês de junho.

A intervenção vai decorrer em quatro etapas, com reforço da sinalização e implementação de percursos alternativos, procurando reduzir ao máximo os impactos na circulação rodoviária e mitigar eventuais constrangimentos para trofenses e visitantes.

O presidente da Câmara Municipal, Sérgio Araújo, fala de «uma obra estratégica que demonstra o nosso compromisso com a segurança e conforto dos trofenses e de todos os que utilizam a EN104». A reabilitação deste troço, «vital para a região, é um passo decisivo para modernizar a circulação no nosso concelho, garantir a segurança rodoviária e facilitar a mobilidade diária de quem vive, trabalha, estuda ou circula pela Trofa. É também um sinal claro de que continuamos a investir no futuro do nosso território e na valorização da qualidade de vida dos trofenses», acrescenta o autarca.

Famalicão: B.V. Viatodos celebram 42º aniversário no fim de semana de 28 e 29 de março

No fim de semana de 28 e 29 de março, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viatodos celebra o 42º aniversário da Fundação do Corpo de Bombeiros com uma programação repleta de significado.

No sábado, dia 28, pelas 17h00, serão apresentados os Cumprimentos na Câmara Municipal de Barcelos e segue-se o Desfile do largo do Município até ao Monumento ao Bombeiro Voluntário. Às 18h15 está agendada a romagem ao Mausoléu dos Bombeiros no cemitério de Viatodos e às 19h00 realiza-se a Missa Solene na igreja paroquial da freguesia, em memória de sócios, bombeiros e dirigentes já falecidos.

No domingo, dia 29, a formatura geral do Corpo de Bombeiros vai acontecer pelas 09h00 e quarenta e cinco minutos depois haverá o hasteamento solene das bandeiras, seguido pela imposição de condecorações aos elementos do corpo de Bombeiros.

Pelas 10h15 a cerimónia vai contar com o juramento e progressões de carreira e às 10h30 serão recebidas as Entidades Oficiais e Convidados. A chama será acesa e uma coroa de flores será colocada no Monumento ao Voluntariado pelas 11h00, quinze minutos depois terá lugar a bênção de novas viaturas e mais tarde o descerramento do busto de homenagem ao sócio fundador/presidente honorário Amadeu Ferreira Lemos. A celebração termina com um almoço de confraternização a partir das 12h30.

Vereador quer ligar Nine a Braga com tram-train de alta frequência

O vereador da Câmara de Braga, Mário Meireles, do movimento independente “Amar e Servir Braga”, propõe a criação de um sistema de transporte tram-train que poderia chegar até à estação de Nine, em Famalicão, e estender-se até Vila Verde.

No seu site, Meireles sublinha: “O tram-train é viável, é oportuno, é de fácil implementação e tem elevado retorno do investimento”. Acrescenta que o modelo permite “ligar rapidamente o concelho de Este a Oeste e trabalhar em ligações Norte a Sul, permitindo que Braga e Vila Verde tenham serviço”.

Segundo o vereador, o ramal ferroviário de Braga recebe “uma média de três comboios por hora, nos dois sentidos”, número insuficiente para as 22 mil pessoas que poderiam recorrer à linha entre Nine e Braga com mais frequência.

Para o futuro, Meireles considera que a estação da Linha de Alta Velocidade, em Ferreiros, poderá acomodar tanto o ramal atual como novas linhas entre Braga e Vila Verde, bem como no eixo Guimarães-Braga-Barcelos-Esposende. No entanto, para uma solução imediata, defende um tram-train urbano: “O tram deverá funcionar em rede, com várias linhas. A primeira linha deve ser lançada entre a ponta Este do concelho (São Mamede D’Este) e a ponta Oeste do concelho (Arentim)”.

O vereador explica as potencialidades do sistema: “O tram-train pode circular no canal ferroviário pesado, até ao lado de um comboio de alta velocidade. Pode vir em carris desde Nine até São Mamede, cruzando o centro de Braga, com frequência de 10 em 10 minutos. Pode ter composições duplas, com portas nos dois lados dos veículos e veículos bidirecionais. Braga pode ter serviço de transporte público de massas pelo menos 21h por dia”.

Mário Meireles conclui: “Não é um sonho, pode ser uma realidade, assim haja vontade política e capacidade de execução. A mobilidade induz-se, com projetos estratégicos para o concelho e para a região”.

Carlos Reis vence Paulo Cunha para a Distrital de Braga do PSD

O atual vereador da Câmara Municipal de Barcelos venceu, este sábado, as eleições para a Distrital do PSD. A lista de Carlos Reis conquistou 2.840 votos (52,15%), contra os 2603 votos (47,85%) do famalicense Paulo Cunha, que se recandidata a um novo mandato.

Este resultado foi decidido, em grande medida, pela votação massiva do eleitorado de Barcelos no “seu” candidato. A lista de Paulo Cunha teve apenas 393 votos, contra os 1316 de Reis. Por outro lado, em Famalicão, a segunda maior concelhia do distrito em termos de votantes, o resultado foi mais aproximado. Se Paulo Cunha venceu com 945, o seu adversário teve 602.

A lista liderada pelo famalicense venceu em Braga, Cabeceiras, Celorico, Esposende, Fafe, Famalicão, Guimarães, Póvoa de Lanhoso e Vizela. Carlos Reis venceu nas concelhias de Barcelos, Amares, Terras de Bouro e Vila Verde, outra das concelhias que ajudou a “cavar” a diferença para a lista adversária.