Região

Condutor paga 18 mil euros para reparar danos na A7 após carro incendiar

Depois de um incêndio na A7, o condutor de um veículo ligeiro de mercadorias terá de pagar mais de 18 500 euros ao Fundo de Garantia Automóvel pela reparação dos danos causados na via, em cerca de 6 metros quadrados.

Segundo O Minho, em causa está a falta de seguro automóvel capaz de cobrir o prejuízo à concessionária da autoestrada, a Ascendi. Os custos foram suportados pelo Fundo de Garantia ao qual o condutor terá agora de devolver o dinheiro.

O caso remete a março de 2023 e o incidente terá acontecido enquanto o automóvel circulava no concelho de Fafe.

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Famalicão: Secretária de Estado da Mobilidade e autarcas da CIM do Ave visitam Estação Rodoviária

Autarcas, Secretariado Executivo e técnicos da Comunidade Intermunicipal da CIM do Ave, com a Secretária de Estado da Mobilidade, reuniram-se no dia 28 de maio, para apresentar as linhas gerais do contrato de 2.ª geração de Transporte Público.

Além da reunião, houve deslocações ao terreno, onde se incluiu uma visita à Estação Rodoviária de Vila Nova de Famalicão, Município que já opta, enquanto Autoridade de Transporte, pela solução de prestação de Serviço de Transporte Público, modelo que o contrato de 2.ª geração da CIM do Ave também seguirá. Passaram, ainda, pela Circular Urbana de Guimarães.

Em causa está o contrato de 2.ª Geração de Transportes Públicos, em preparação pelo consórcio constituído pelas Comunidades Intermunicipais do Ave e do Cávado. À Secretária de Estado, Cristina Dias, foram transmitidas as preocupações relativas ao atual modelo de financiamento, procurando-se, em conjunto com a Tutela, definir pontes de convergência, que assegurem maior eficácia e otimização de recursos.

A reunião de trabalho com a Secretária de Estado da Mobilidade foi presidida por Mário Passos, que desde novembro do ano passado preside ao Conselho Intermunicipal da CIM do Ave.

Criminalidade violenta ou grave aumentou na região, avança a PSP

A criminalidade violenta ou grave aumentou 7,5% na área de intervenção da PSP de Braga durante 2025. Os números foram divulgados no âmbito das comemorações do 149.º aniversário do Comando Distrital de Braga, cuja cerimónia decorre esta terça-feira, em Barcelos.

Apesar desta subida, a PSP assinala uma redução de 4,6% na criminalidade geral face a 2024. Os crimes contra as pessoas registaram uma diminuição superior a 9%, destacando-se a descida dos casos de violência doméstica, ofensas à integridade física e ameaças.

Também os crimes contra o património apresentaram uma tendência de queda, com menos furtos em veículos e de objetos deixados sem vigilância. Em contrapartida, aumentaram os furtos de veículos motorizados.

No domínio da segurança rodoviária, verificou-se uma diminuição do número de acidentes, feridos e vítimas mortais. Durante o ano, a PSP promoveu ainda centenas de ações de sensibilização junto da população, abrangendo temas como a segurança rodoviária, a violência no namoro, a utilização segura da internet e a prevenção de burlas.

Pedro tem 15 anos e está desaparecido desde sexta-feira

Um jovem de 15 anos, Pedro Faria, está desaparecido desde a tarde de sexta-feira, após ter sido visto pela última vez na sua área de residência, Vila Cova, em Barcelos, por volta das 18h45.

De acordo com a família, o adolescente vestia um fato de treino de cor verde musgo no momento em que foi visto pela última vez.

Os familiares estão a pedir a colaboração da população e solicitam que qualquer informação relevante seja comunicada à GNR de Barcelinhos ou através dos contactos telefónicos 910 176 952 e 938 969 112.

Municípios querem tratar o rio Ave

Foi realizada, nos Paços do Concelho da Câmara Municipal da Trofa, uma reunião de trabalho que juntou os municípios da Trofa, Famalicão, Santo Tirso e Vila do Conde, em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente, com vista à definição de uma estratégia conjunta para a recuperação ambiental do rio Ave.

O encontro centrou-se na necessidade de travar a expansão do jacinto-de-água, espécie invasora que tem vindo a afetar de forma significativa o ecossistema do rio, com impactos na qualidade da água, na biodiversidade e no equilíbrio ambiental.

Ao longo da sessão, foram partilhados os trabalhos já desenvolvidos no terreno e debatidas soluções comuns para controlo e erradicação da planta, assim como formas de articulação entre entidades e possíveis fontes de financiamento para apoiar as intervenções.

Da reunião resultou o compromisso de avançar com medidas de curto e médio prazo, incluindo o levantamento dos principais focos de infestação, a criação de um grupo técnico intermunicipal e visitas a zonas onde já decorrem ações com resultados positivos. Está ainda prevista a preparação de uma estratégia integrada a apresentar ao Ministério do Ambiente.

Barcelos: Jovem de 17 anos salvo de morrer afogado no Rio Cávado

Um jovem de 17 anos foi resgatado da água por um bombeiro da corporação de Bombeiros de Barcelinhos, depois de um alerta para um pré-afogamento no rio Cávado, em Barcelos, na tarde desta quinta-feira.

Quando as equipas chegaram ao local, o segundo comandante, Rui Araújo, apercebeu-se da situação de perigo e entrou de imediato no rio, conseguindo retirar a vítima para a margem com vida.

O jovem recebeu assistência no local por parte dos bombeiros, enquanto aguardava a chegada da equipa médica da VMER de Barcelos para avaliação clínica.

Também os Bombeiros de Barcelos foram acionados e estiveram a apoiar as operações no local.

Fonte: O Minho

Trofa celebra Dia Mundial da Criança e do Ambiente com concerto de Miss Cindy

No domingo, dia 7 de junho, os Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro vão transformar-se num espaço de aprendizagem e animação em mais uma edição do Dia Mundial da Criança e do Ambiente, promovido pela Câmara Municipal da Trofa, em parceria com a FAPTrofa.

Entre as 10h00 e as 18h00 estão previstas várias atividades, entre elas “A Brigada Anti-Desperdício”, arborismo, atuações de dança, educação rodoviária, escalada, pinturas faciais, insufláveis, oficina de bolas de sabão, slide e tenda TikTok.

O evento vai contar com a presença da artista Miss Cindy, às 15h00, na Concha Acústica. A cantora infantil portuguesa é conhecida por músicas divertidas como “Muito Feliz”, “Ilariê”, “O Lobo” e o “Parque Mágico”.

“Este é um dia muito especial para as nossas crianças e para as famílias Trofenses. Queremos proporcionar momentos de alegria, promovendo simultaneamente valores fundamentais como a sustentabilidade, o respeito pelo ambiente e a cidadania ativa”, afirma o autarca Sérgio Araújo.

A participação é gratuita e aberta a toda a população.