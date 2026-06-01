Condutor paga 18 mil euros para reparar danos na A7 após carro incendiar

Depois de um incêndio na A7, o condutor de um veículo ligeiro de mercadorias terá de pagar mais de 18 500 euros ao Fundo de Garantia Automóvel pela reparação dos danos causados na via, em cerca de 6 metros quadrados.

Segundo O Minho, em causa está a falta de seguro automóvel capaz de cobrir o prejuízo à concessionária da autoestrada, a Ascendi. Os custos foram suportados pelo Fundo de Garantia ao qual o condutor terá agora de devolver o dinheiro.

O caso remete a março de 2023 e o incidente terá acontecido enquanto o automóvel circulava no concelho de Fafe.