Conduzir de chinelos ou em tronco nu dá multa? A resposta aqui

A Feira Medieval Ibérica Viking, promovida pela CIOR – Cooperativa de Ensino de Vila Nova de Famalicão, está, até este domingo, no centro da cidade.

A promessa, cumprida em todas as outras edições, de levar os visitantes ao passado do território famalicense, mais precisamente ao século XI, será mais uma vez cumprida, com a recriação da aldeia do povo ibérico e viking, gastronomia da época, mercado, demonstração de lutas, danças, comédia, música, autos de fé e rituais viking.

Programação para este domingo:

10H00 – Visita guiada com saída da tenda das informações | CIOR

(Reino Medieval)

10H30 – Conto Viking | CIOR

(Aquartelamento Viking)

11H00 – Dança Ibérica | CIOR

(Aldeamento Ibérico)

11H30 – Demonstração de aves de rapina | Bosque Atlântico

(Aquartelamento Real)

12H00 – Conto Ibérico | CIOR

(Aldeamento Ibérico)

14H00 – Abertura da feira medieval – Ibérica/Viking

Cortejo (Reino medieval)

14H30 – Lençol vertical | Carolina Almeida (Praça das animações – Jardim D. Maria II)

Os Miseráveis – Itinerância | ANYMAMUNDY (Reino Medieval)

15H00 – Holmgang | Duelos de ferro

(Praça das animações – Jardim D. Maria II)

15H30 – Demonstração de aves de rapina | Bosque Atlântico

(Aquartelamento Real)

16H00 – Dança Viking | CIOR

(Zona da restauração)

16H30 – Mesa da Evisceração – Auto de Fé | CIOR

(Praça das animações – Jardim D. Maria II)

17H00 – Espetáculo de dança oriental | ALNNIRAN TROUP (Zona da restauração)

Faunos – Itinerância | MALATITSCH (Reino Medieval)

17H30 – Casamento Viking – Ritual Viking | CIOR

(Aquartelamento Viking)

18H00 – Acrobacias | CIOR

(Praça das animações – Jardim D. Maria II)

18H30 – Demonstração de aves de rapina | Bosque Atlântico

(Aquartelamento Real)

19H00 – Espetáculo | MALATITSCH

(Praça das animações – Jardim D. Maria II)

20H00 – Acrobacias | Esacro (Praça das Animações – Cupertino Miranda)

Os Miseráveis – Itinerância | ANYMAMUNDY (Reino Medieval)

20H30 – Águia de sangue – Ritual Viking | CIOR

(Aquartelamento Viking)

21H00 – Quebra de sangue | Duelos de ferro

(Praça das Animações – Cupertino Miranda)

22H00 – Encerramento da feira medieval – Ibérica/Viking

Cortejo (Reino Medieval)

Espetáculo de fogo – A Rendição de Loki | Pirofágicos (Praça das Animações – Cupertino Miranda)

Esconjuro – Queimada | CIOR (Praça das Animações – Cupertino Miranda)