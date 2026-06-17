Confederação Europeia têxtil reelege Mário Jorge Machado

Mário Jorge Machado foi reeleito para um novo mandato à frente da Euratex. O empresário terá como prioridades o reforço da competitividade da indústria têxtil e de vestuário europeia, através do investimento em inovação, digitalização, inteligência artificial, competências e automação; a garantia de condições de concorrência «verdadeiramente justas», defendendo a aplicação equitativa das regras da UE a todos os produtos vendidos na Europa; e o apoio às empresas na sua transição verde e digital.

A Assembleia Geral confirmou ainda a equipa da presidência, composta por Franz Peter Falke, Barbara Cimmino e Ismail Kolunsag como vice-presidentes, e Gregory Marchant como vice-presidente da tesouraria.

Mário Jorge Machado sublinhou que «é uma honra e um privilégio ser reeleito». Já sobre o mandato, admite que vêm anos desafiantes para a indústria, mas mostra-se confiante. «Estou confiante de que vamos alcançar conquistas importantes para a nossa indústria. Não vai ser fácil, todos sabemos o que estamos a enfrentar, mas com o vosso contributo vamos ser bem-sucedidos em garantir o futuro da nossa indústria e da Europa», afirmou.

Ana Dinis, diretora-geral da ATP, associação com sede em VN Famalicão, felicitou o vice-presidente da associação pela reeleição e a Confederação Europeia pelos 30 anos de serviço ao setor. «As empresas podem, por vezes, sentir que enfrentam os desafios sozinhas, mas nos bastidores existem associações como a EURATEX e a ATP a trabalhar diariamente para defender os interesses da nossa indústria», referiu.