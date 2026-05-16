Conferência em Famalicão debate Inteligência Artificial e impacto no trabalho

“Inteligência Artificial – Normativo Legal e Consequências Laborais” é o tema da conferência que se realiza já na próxima sexta-feira, dia 22 de maio, em Famalicão.
A iniciativa é promovida pelo Círculo de Cultura Famalicense (Cidade Hoje Rádio/Jornal/TV) e terá lugar no auditório do CITEVE, a partir das 10h00, com entrada gratuita, mediante inscrição prévia através do email geral@cidadehoje.pt.
O encontro vai contar com as intervenções de Paulo Cunha, professor universitário e eurodeputado, e de Paulo Novais, professor da Universidade do Minho e responsável pelo LASI – Laboratório Associado de Sistemas Inteligentes. A moderação estará a cargo de João Oliveira, do CITEVE.
Em debate estará o impacto crescente da Inteligência Artificial, que deixou de ser uma tecnologia do futuro para se tornar uma realidade com efeitos diretos no trabalho, na economia e na sociedade.
A sessão pretende ainda esclarecer questões legais e laborais associadas à IA, num contexto em que novas regras internacionais procuram garantir o respeito pelos direitos humanos, pela democracia e pelo Estado de Direito.