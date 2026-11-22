O jogo entre os famalicenses do São Cláudio e o Tarrio, da 6.ª jornada da AFAST (Associação de Futebol de Santo Tirso), foi interrompido este sábado, com o marcador em 1-1, na sequência de uma invasão de campo e de agressões entre vários elementos.

A situação obrigou à intervenção da PSP, que acorreu ao local para repor a ordem. Até ao momento, não são conhecidos detalhes sobre o que esteve na origem dos incidentes, nem o número de pessoas envolvidas ou eventuais feridos.

Nenhum dos clubes se pronunciou publicamente sobre o sucedido, no entanto, a equipa de Vila Nova de Famalicão prometeu, nas redes sociais, esclarecimentos para mais tarde.

A Associação de Futebol de Santo Tirso também se deverá pronunciar sobre o desfecho do encontro e a existência de eventuais consequências disciplinares.