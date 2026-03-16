Conheça a ordem de atuação das Marchas Antoninas 2026

A ordem de exibição das Marchas Antoninas 2026 já é conhecida. O sorteio realizou-se esta segunda-feira, 16 de março, definindo a sequência das associações que vão subir ao palco naquela que é uma das noites mais aguardadas das festas.

Este ano, as marchas apresentam-se sob o tema “Antoninas Património Cultural Imaterial de Portugal”, celebrando a tradição e a identidade cultural associadas às festividades populares.

De acordo com o sorteio, a ordem de atuação será a seguinte:

Associação do Coração – Vale São Cosme Associação Cultural Sentir a Terra (Gondifelos e Outiz) Associação Unidos de Avidos Associação Recreativa e Cultural de Antas GARRA – Grupo Associativo e Recreativo Ribeirão em Ação LACS – Associação Cultural S. Salvador da Lagoa Associação Cultural e Recreativa S. Pedro de Riba D’Ave Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte – Carreira Associação Desportiva e Cultural de S. Martinho de Brufe Grupo Recreativo Vale S. Martinho

Como é habitual, o desfile das marchas está marcado para a noite de 12 de junho.