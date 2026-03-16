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Conheça a ordem de atuação das Marchas Antoninas 2026

A ordem de exibição das Marchas Antoninas 2026 já é conhecida. O sorteio realizou-se esta segunda-feira, 16 de março, definindo a sequência das associações que vão subir ao palco naquela que é uma das noites mais aguardadas das festas.

Este ano, as marchas apresentam-se sob o tema “Antoninas Património Cultural Imaterial de Portugal”, celebrando a tradição e a identidade cultural associadas às festividades populares.

De acordo com o sorteio, a ordem de atuação será a seguinte:

  1. Associação do Coração – Vale São Cosme

  2. Associação Cultural Sentir a Terra (Gondifelos e Outiz)

  3. Associação Unidos de Avidos

  4. Associação Recreativa e Cultural de Antas

  5. GARRA – Grupo Associativo e Recreativo Ribeirão em Ação

  6. LACS – Associação Cultural S. Salvador da Lagoa

  7. Associação Cultural e Recreativa S. Pedro de Riba D’Ave

  8. Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte – Carreira

  9. Associação Desportiva e Cultural de S. Martinho de Brufe

  10. Grupo Recreativo Vale S. Martinho

Como é habitual, o desfile das marchas está marcado para a noite de 12 de junho.

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Famalicão: “Está Tudo Bem” é o novo single da Matilde Batista (c/vídeo)

A artista famalicense Matilde Batista lançou, no dia 13 de março, um novo single. “Está Tudo Bem” fala de um amor não correspondido e sinaliza uma nova visão artística e mais madura da jovem cantautora.

O videoclipe, produzido pelo The Village e idealizado pela Matilde, mostra, de forma leve e divertida, a rede amorosa descrita na música. No vídeo oficial surgem algumas cenas que, afinal, levam o público a questionar se estará mesmo tudo bem.

Este trabalho representa mais um passo importante na carreira de Matilde Batista que, em março do ano passado, em Delães, apresentou o seu primeiro álbum de originais – “Palavras Cor-de-Rosa” -,

Veja o vídeo de “Está Tudo Bem”.

Famalicão: As conquistas da Associação QuebraRitmo no último fim de semana

Os atletas da Associação QuebraRitmo voltaram a marcar presença em várias competições do calendário, mantendo o espírito competitivo e a dedicação ao trail e corrida de montanha.

No Trail do Vale Encantado, a contar para o Campeonato Regional de Trail da Associação de Atletismo de Braga, destaque para Cristina Sá que conquistou o segundo lugar na classificação geral feminina e o primeiro lugar em seniores, Carlos Oliveira foi o melhor em M55, Sebastião Pinto foi terceiro em M50 e Alice Miranda em F55, ambos em trail curto.

Na prova de trail longo, Hugo Araújo subiu ao segundo lugar do pódio na classificação geral e foi o melhor no escalão seniores masculino, Cláudio Araújo foi terceiro em M35, Sérgio Campos em M50 e Jorge Araújo em M60.

Na classificação coletiva, a Associação QuebraRitmo foi a segunda melhor na competição.

No último fim de semana, a equipa ainda esteve representada na Taça de Portugal de Montanha com Amândio Ferreira a subir ao lugar mais alto do pódio em M35.

Jovem famalicense vence Torneio de Ténis do calendário nacional de Seniores

O Tenista Marco Ferreira do Clube Ténis de Bairro esteve em destaque ao vencer ao 2º Torneio ANAG, prova a contar para o nacional de Seniores. Organizada pelo Clube Ala Nun’ Álvares de Gondomar, a competição contou com 45 atletas masculinos, oriundos de vários pontos do país.

Teve início no fim de semana de 7 e 8 de março e acabou por se prolongar até ao fim de semana seguinte, no qual decorreram as meias-finais e a final que colocou frente a frente dois famalicenses. Marco Ferreira levou a melhor ao vencer pelos parciais 6:4, 6:2 a Rui Veloso, atleta do Ginásio Clube de Santo Tirso.

Famalicão: Câmara celebra Dia do Artesão com oficina de pão doce

O Município de Vila Nova de Famalicão assinala, na próxima quinta-feira, 19 de março, o Dia do Artesão, com a oficina “Mãos que tocam… na massa”. A iniciativa, que terá lugar na Praça-Mercado Municipal, às 15 horas, pretende valorizar e promover a transmissão de saberes tradicionais associados à doçaria portuguesa, com a confeção do pão doce.

Os participantes terão a oportunidade de experimentar técnicas tradicionais, trabalhar com ingredientes locais e conhecer histórias e memórias associadas à cultura alimentar.

De entrada livre, a oficina é dinamizada pela artesã Carolina Silva, reconhecida pelo seu trabalho na preservação e divulgação de práticas artesanais ligadas à doçaria tradicional.

Famalicão: Via-Sacra em S. Miguel-o-Anjo

Os grupos e movimentos paroquial de Calendário vão fazer a encenação da Via-Sacra ao vivo, com Carlo Acutis, na escadaria da igreja de São Miguel-o-Anjo. O evento decorrerá às 21 horas do dia 29 de março e é de entrada livre.

Recordar que Carlo Acutis foi um jovem católico, italiano, que nasceu a 3 de maio de 1991 e faleceu por leucemia, a 12 de outubro de 2006, em Monza, com 15 anos. A sua Canonização foi a 7 de setembro de 2025, na Praça de São Pedro – Vaticano, pelo Papa Leão XIV.

Famalicão: Davide Figueiredo bate recorde nacional dos 5km

A Associação Figueiredo’s Runners and Friends esteve presente no Campeonato Nacional de 5Km Estrada, que se disputou, este fim de semana, em Vila Real Santo António. A equipas masculina alcançou o terceiro lugar em masters, enquanto que individualmente o destaque vai para Davide Figueiredo que venceu no escalão M50 e com um novo recorde nacional de 15:32.

A equipa famalicense levou ao Algarve cinco atletas. Para além de Davide, também Fernando Figueiredo (M60) e Carlos Gomes (M65) sagraram-se campeões nacionais. Para o bom resultado coletivo contribuíram, em M45, Joaquim Lopes 6° e Paulo Gomes 12°.

Delfina Rompante conseguiu o segundo lugar nacional, no escalão F60.

 