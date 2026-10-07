A partir do dia 10 de outubro todo o culto em honra da Beata Alexandrina será no novo santuário, a inaugurar no fim de semana. A igreja paroquial ficará para o serviço da Paróquia de Santa Eulália de Balasar.

O Santuário passa a abrir às 7 horas e encerra às 19 horas; em dias de semana haverá laudes, às 9 horas, na capela do sacrário/eucaristia.

Eucaristias aos domingos, às 07h30, 9 horas, 11h45 e 18 horas. Aos dias de semana é às 18h30.

Nos primeiros sábados do mês, 10h30, adoração eucarística na capela do sacrário e adoração permanente. Aos domingos, 16 horas, adoração comunitária, em “24 horas para o Senhor”. Nas primeiras quintas-feiras do mês, adoração às 9 horas; tarde, adoração no final da missa.

O Rosário é rezado em dias de semana antes da missa, na capela tumular de Alexandrina e ao domingo na hora da adoração eucarística.

A via-sacra será na primeira sexta-feira de cada mês e sextas-feiras da Quaresma (antes da missa); também nos domingos da Quaresma, às 16 horas, na capela tumular de Alexandrina.

O sacramento da confissão existirá todos os dias da semana, das 9 às 12 e das 15 às 18 horas; exceto segunda-feira. Aos domingos, das 10 às 11h30 e das 15 às 16 horas.